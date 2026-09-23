Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Emre Tezmen, Muhammed Yarız ve Namık Kemal Gökalp'in de bulunduğu 12 kişinin mal varlıklarına el konuldu.

Karar kapsamında banka hesapları, kripto varlıklar, hisse senetleri, yatırım fonu katılma payları, kiralık kasalar ve şirket ortaklıkları da yer alırken, Emre Tezmen'in 24, Muhammed Yarız'ın ise 7 taşınmazı için el koyma işlemi uygulandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULAN İSİMLER

Haberde mal varlıklarına el konulan isimler şöyle sıralandı:

Emre Tezmen

Muhammed Yarız

Muhammed Talha Sazak

Sait Aytaç

Tolga Dıramalıol

Emrullah Furkan Gün

Emir Münir Sarpyener

Elif Özüş

Cem Gürkan Alpay

Mehmet Ziya Gökalp

Sibel Gökal

Kaynakta kararın 12 kişi hakkında olduğu belirtilirken, yayımlanan listede 11 isme yer verildi.

KRİPTO VARLIKLAR VE KİRALIK KASALAR DA EL KOYMA KAPSAMINDA

Soruşturma kapsamında verilen el koyma kararının yalnızca taşınmazlarla sınırlı olmadığı belirtildi. Namık Kemal Gökalp, Sibel Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp'in banka hesapları, kripto varlıkları, hisse senetleri, yatırım fonu katılma payları, kiralık kasaları ve şirket ortaklıkları hakkında da el koyma işlemi uygulandığı aktarıldı.

EMRE TEZMEN'İN 24 TAŞINMAZINA EL KONULDU

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in İstanbul, Ankara, Düzce ve Muğla'da bulunan toplam 24 taşınmazına el konulduğu bildirildi.

Tezmen'in 11 şirket ortaklığının da karar kapsamında olduğu belirtildi. Açıklanan şirketler arasında TERA Yatırım Menkul Değerler AŞ, Savana Dış Ticaret Danışmanlık AŞ, Dilim Bilişim Teknolojileri Perakende Ticaret AŞ, Grad Yapı İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., DS Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ, Myra Araç Kiralama ve Eğitim Danışmanlık AŞ, Görsel Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, Viva Terra Su Sanayi ve Ticaret AŞ ile TRA Bilişim Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ yer aldı.

MUHAMMED YARIZ'IN 7 TAŞINMAZI İÇİN DE KARAR

Pusula Portföy ve Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın ise 7 taşınmazına el konulduğu belirtildi.

Yarız'ın banka hesapları, kripto varlıkları, hisse senetleri, yatırım fonu katılma payları, kiralık kasaları ve şirket ortaklıkları da el koyma kararı kapsamına alındı.

SORUŞTURMADA TUTUKLAMA KARARLARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Holding patronu Altunç Kumova, Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekçi ve Hedef Holding patronu Namık Kemal Gökalp'in de aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.

Son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli de bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.