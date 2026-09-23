Adalet Bakanı Akın Gürlek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde gündeme ilişkin CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki mesajlarını değerlendiren Gürlek, son günlerde piyasalarda yakından izlenen fon soruşturmasına ilişkin de konuştu. Gürlek, fonlardaki "orantısız büyümenin" tespit edildiğini belirterek, yatırımcıların ve fon mağdurlarının haklarının korunacağını, soruşturma kapsamında 40 milyonluk bir transferin de durdurulduğunu açıkladı.

"FONLARDAKİ ORANTISIZ BÜYÜMEYİ GÖRDÜK"

Fon piyasasına ilişkin yürütülen incelemelere değinen Gürlek, bazı fonlarda yaşanan büyümeye işaret etti.

Gürlek, "Fonlardaki orantısız büyümeyi gördük" ifadelerini kullanırken, vatandaşların yatırımlarının zarar görmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Gürlek, "Vatandaşın paralarının heba edilmesine izin vermeyiz" dedi.

Son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmeler, yatırım fonlarının portföy yapıları, likidite sorunları ve yatırımcıların fonlardan çıkış süreçlerini yeniden gündemin üst sıralarına taşımıştı.

"40 MİLYONLUK TRANSFERİ DURDURDUK"

Gürlek'in açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri para transferlerine yönelik alınan tedbirler oldu.

Soruşturma sürecinde varlıkların başka yerlere aktarılmasının önüne geçmek amacıyla fon sahiplerine tedbir uygulandığını belirten Gürlek, "Para kaçırmasınlar diye fon sahiplerine tedbir uyguladık" dedi.

Gürlek ayrıca soruşturma kapsamında 40 milyonluk bir transferin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada söz konusu tutarın hangi para birimi üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

FON YATIRIMCILARINA MESAJ: "HAKLARI KORUNACAK"

Fonlarda yaşanan gelişmeler nedeniyle mağduriyet yaşayan yatırımcılara da mesaj veren Gürlek, vatandaşların haklarının korunacağını söyledi.

"Fon mağdurlarının hakları korunacak" diyen Gürlek, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden kişilere yönelik adli sürecin sürdürüleceğini ifade etti.

Böylece devam eden fon soruşturmalarında yalnızca şüpheli işlemlerin ve para hareketlerinin değil, yatırımcıların fonlardaki varlıklarının korunmasının da yargı makamlarının gündeminde olduğu mesajı verildi.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPANA HUKUKİ SORUN YAŞATMAYIZ"

Gürlek'in açıklamalarında yatırım ortamına ilişkin mesajlar da yer aldı. Türkiye'ye yatırım yapan yerli ve yabancı yatırımcıların hukuki güvenliğinin önemine işaret eden Gürlek, "Türkiye'ye yatırım yapana hukuki sorun yaşatmayız" ifadelerini kullandı.

Gürlek'in fon soruşturmalarına ilişkin açıklamaları, son günlerde sermaye piyasalarında art arda yaşanan soruşturmalar ve yatırım fonlarındaki gelişmelerin ardından geldi.