Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX), pay fiyatının şirketin gerçek performansını yansıtmadığı durumlarda yatırımcıların korunması ve fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla yeni pay geri alım programı başlattı. Program kapsamında 50 milyon adede kadar pay için azami 200 milyon TL fon ayrıldı.

50 MİLYON PAY İÇİN GERİ ALIM KARARI

Yönetim Kurulu kararına göre geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 50 milyon adet olarak belirlendi.

Söz konusu payların toplam nominal değeri de 50 milyon TL olacak.

TUREX hissesi TSİ 16.06 itibarıyla yüzde 4,99 yükselişle 5,33 TL seviyesinde işlem görüyor.

GERİ ALIM İÇİN 200 MİLYON TL AYRILDI

TUREX, geri alım programı kapsamında kullanılabilecek azami fon tutarını 200 milyon TL olarak açıkladı.

Geri alımlar için kullanılacak kaynağın şirketin özkaynakları ile faaliyetlerinden yaratılan nakitten karşılanacağı belirtildi.

Şirket ayrıca SPK'nın 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı İlke Kararı kapsamında geri alım bedeline ilişkin Tebliğ'in 9/3 maddesindeki kaynak üst sınırı uygulanmadan sürecin yürütüleceğini bildirdi.

PROGRAM 3 YIL SÜRECEK

Pay geri alım programının Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren azami 3 yıl süreyle geçerli olması kararlaştırıldı.

Program kapsamındaki borsa işlemlerinin yürütülmesi, alım emirlerinin verilmesi, aracı kurumların belirlenmesi ve gerekli KAP açıklamalarının yapılması için şirket Genel Müdürü Celal Kalkan yetkilendirildi.

Geri alım programı kapsamında gerçekleştirilecek işlemler, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak.