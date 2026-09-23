Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adli süreç hız kazandı.
Savcılık makamında sorgusu tamamlanan 17 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesi istenirken, gözaltında bulunan diğer 3 şüphelinin ise savcılıktaki ifade alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
TUTUKLANMASI İSTENEN İSİMLER BELLİ OLDU
Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 17 şüphelinin isim listesi şu şekilde açıklandı:
• Berkan Gülen
• Büşra Alçelik
• Celal Yarız
• Furkan Baki
• Gözde Hacıoğlu
• Halil İbrahim Ege
• İlhan Aygül
• İsmail Ege
• Lütfi Çetinel
• Mehmet Erbey
• Mehmet Yıldırım
• Murat Keçeci
• Ramazan Erbey
• Salih Can Bülbül
• Samet Çetinel
• Selçuk Kahya
• Uğur Akkafa
Şüphelilerin mahkemedeki sorgularının ardından hakimliğin tutuklama ve adli kontrol kararlarını açıklaması bekleniyor.
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