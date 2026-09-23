İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adli süreç hız kazandı.

Savcılık makamında sorgusu tamamlanan 17 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesi istenirken, gözaltında bulunan diğer 3 şüphelinin ise savcılıktaki ifade alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

TUTUKLANMASI İSTENEN İSİMLER BELLİ OLDU

Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 17 şüphelinin isim listesi şu şekilde açıklandı:

• Berkan Gülen

• Büşra Alçelik

• Celal Yarız

• Furkan Baki

• Gözde Hacıoğlu

• Halil İbrahim Ege

• İlhan Aygül

• İsmail Ege

• Lütfi Çetinel

• Mehmet Erbey

• Mehmet Yıldırım

• Murat Keçeci

• Ramazan Erbey

• Salih Can Bülbül

• Samet Çetinel

• Selçuk Kahya

• Uğur Akkafa

Şüphelilerin mahkemedeki sorgularının ardından hakimliğin tutuklama ve adli kontrol kararlarını açıklaması bekleniyor.

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