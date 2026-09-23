Google Haberler

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adli süreç hız kazandı.

Savcılık makamında sorgusu tamamlanan 17 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesi istenirken, gözaltında bulunan diğer 3 şüphelinin ise savcılıktaki ifade alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Fon soruşturmasında kritik gelişme! 20 kişi daha adliyeye sevk edildi Fon soruşturmasında kritik gelişme! 20 kişi daha adliyeye sevk edildi

TUTUKLANMASI İSTENEN İSİMLER BELLİ OLDU

Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 17 şüphelinin isim listesi şu şekilde açıklandı:

• Berkan Gülen

• Büşra Alçelik

• Celal Yarız

• Furkan Baki

• Gözde Hacıoğlu

280 milyar detayı! Alkin kardeşlerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı 280 milyar detayı! Alkin kardeşlerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı

• Halil İbrahim Ege

• İlhan Aygül

• İsmail Ege

• Lütfi Çetinel

• Mehmet Erbey

• Mehmet Yıldırım

• Murat Keçeci

• Ramazan Erbey

• Salih Can Bülbül

• Samet Çetinel

• Selçuk Kahya

• Uğur Akkafa

Şüphelilerin mahkemedeki sorgularının ardından hakimliğin tutuklama ve adli kontrol kararlarını açıklaması bekleniyor.

Detaylar geliyor...

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
THY ile Boeing anlaştı: Tarihin en büyük siparişi!THY ile Boeing anlaştı: Tarihin en büyük siparişi!
Yöntem yok: Tasfiye edilen 131 fonun kaderi hala belli değilYöntem yok: Tasfiye edilen 131 fonun kaderi hala belli değil

Google Haberler