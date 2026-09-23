Fon piyasasında başlayan tasfiye sürecinde Bulls Portföy'den yatırımcıları ilgilendiren yeni açıklama geldi. Şirket, tasfiye kapsamındaki 3 fonun toplam büyüklüğünün 1 milyar 220 milyon TL'yi aştığını ve fonlarda toplam 5 bin 275 yatırımcı bulunduğunu açıkladı. Fon portföylerinin ağırlıklı olarak kolaylıkla nakde çevrilebilecek yatırım araçlarından oluştuğu belirtilirken gözler Ziraat Bankası'ndaki işlemlere çevrildi.

BULLS PORTFÖY'DEN LİKİDİTE AÇIKLAMASI

Açıklamaya göre tasfiye sürecindeki 3 fonun portföyleri ağırlıklı olarak kolaylıkla likide edilebilecek nitelikteki yatırım araçlarından oluşuyor.

Bulls Portföy, tasfiye sürecinin sağlıklı ve düzenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla şirket nezdinde yapılması gereken tüm işlemlerin tamamlandığını bildirdi.

Sürecin tamamlanması için ise Ziraat Bankası nezdindeki işlemler bekleniyor. Şirket, bankadaki işlemlerin sonuçlanmasının ardından tasfiye sürecinin tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

3 FONDA 1,22 MİLYAR TL BULUNUYOR

Bulls Portföy'ün paylaştığı 17 Eylül 2026 tarihli fon raporlarına göre tasfiye kapsamındaki BPZ, BMU ve BOS fonlarının toplam fon değeri 1 milyar 220 milyon 548 bin 587 TL'ye ulaşıyor.

Üç fondaki toplam yatırımcı sayısı ise 5 bin 275.

Fon bazında rakamlar şöyle:

Fon Fon toplam değeri Yatırımcı sayısı BPZ 1.073.016.049 TL 2.736 BMU 97.150.417 TL 1.901 BOS 50.382.120 TL 638 Toplam 1.220.548.587 TL 5.275

Tasfiye kapsamındaki varlıkların yaklaşık yüzde 88'ini tek başına BPZ oluşturuyor.

5 BİN 275 YATIRIMCI ZİRAAT BANKASI'NDAKİ SÜRECİ BEKLİYOR

Bulls Portföy'ün açıklamasıyla birlikte tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan yatırımcıların sayısı ve fonların büyüklüğü de netleşmiş oldu.

Şirket tarafındaki gerekli işlemlerin tamamlandığının belirtilmesi nedeniyle bundan sonraki aşamada Ziraat Bankası nezdinde yürütülen işlemlerin sonuçlanması bekleniyor.

SPK'nın aldığı karar kapsamında tasfiye işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Ziraat Bankası ile Türkiye İş Bankası yetkilendirilmişti.

SPK 7 ŞİRKETİN FONLARI İÇİN KARAR ALMIŞTI

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 fon hakkında tasfiye kararı almıştı.

Karar; Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., A1 Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.'yi kapsadı.

Bu şirketlerin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve belirlenen fonların tasfiye sürecine alınmasına karar verildi.

Bulls Portföy'ün son açıklamasıyla birlikte şirketin tasfiye kapsamındaki 3 fonunda bulunan 1,22 milyar TL'lik varlık ve 5 bin 275 yatırımcı açısından süreçte gözler Ziraat Bankası'ndaki işlemlerin tamamlanmasına çevrildi.