Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü incelemenin ardından 3 kişi ile Pardus Portföy Yönetimi AŞ'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Dört cezanın toplam tutarı 71 milyon 26 bin 384 TL'yi aştı.

PARDUS PORTFÖY'E 26,6 MİLYON TL CEZA

SPK kararına göre Atıf Tunç Atıl ve İlham Çelebi'ye ayrı ayrı 8 milyon 878 bin 298,07 TL idari para cezası verildi.

Nilüfer Atıl ile Pardus Portföy Yönetimi AŞ'ye uygulanan cezalar ise ayrı ayrı 26 milyon 634 bin 894,21 TL oldu.

Böylece dört kişi ve kuruluşa uygulanan idari para cezalarının toplamı 71 milyon 26 bin 384,56 TL'ye ulaştı.

SPK CEZALARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Kurul, Atıf Tunç Atıl, İlham Çelebi ve Nilüfer Atıl'a yönelik cezaların gerekçesini, Pay Tebliği kapsamında hazırlanması ve Kurulca onaylanması gereken pay satış bilgi formunun ilan edilmesi yükümlülüğünün dolanılması suretiyle şirket paylarının Borsa'da satışa konu edilmesi olarak açıkladı.

Pardus Portföy Yönetimi AŞ'ye ilişkin kararda ise Pardus Portföy Yönetimi AŞ Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından pay satış bilgi formu hazırlama ve Kurulca onaylanmış pay satış bilgi formu ilan etme yükümlülüğünün dolanılması suretiyle şirket paylarının Borsa'da satışa konu edilmesi fiillerine iştirak edildiği belirtildi.

Kararlar, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesinin üçüncü fıkrası ve ilgili Kurul kararına dayandırıldı.