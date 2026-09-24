SPK'nın 23 Eylül 2026 tarihli haftalık bülteninde şirketlerin başvurularına ilişkin yeni kararlar açıklandı.

Kurul, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin (RGYAS) , sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olduğu Cevizli Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile gerçekleştireceği birleşme işlemine ilişkin başvuruyu karara bağladı.

CEVİZLİ GYO'YU DEVRALACAK

Karara göre Rönesans GYO, Cevizli GYO'yu tüm aktif ve pasifleriyle devralmak suretiyle bünyesine katacak.

Birleşme işleminde 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolar esas alınacak.

Rönesans GYO'nun Cevizli GYO'nun sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olması nedeniyle işlem kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecek.

SPK, söz konusu birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin onaylanmasına karar verdi.

KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞME NE ANLAMA GELİYOR?

Kolaylaştırılmış usulde birleşme, devralan şirketin devrolunan şirket üzerinde tam hakimiyete sahip olduğu durumlarda birleşme sürecinin bazı prosedürlerinin daha sade şekilde yürütülmesine imkan sağlıyor.

Bu işlem sonucunda Cevizli GYO, Rönesans GYO bünyesine dahil olacak.