Borsa İstanbul'da yeni işlem gününe yatay bir başlangıç yapılması bekleniyor. Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki gelişmeler izlenirken, yurt içinde yabancı yatırımcıların hisse ve DİBS işlemleri takip edilecek. Günün en önemli başlıklarından biri ise saat 19.00'da gerçekleştirilecek Trump-Şi görüşmesi olacak.

Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar öne çıktı. EBRD, yüksek enflasyon ve sıkı finansal koşulların iç talebi zayıflatmasını gerekçe göstererek 2026 büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 3'e indirdi. Kurum, 2027'de büyümenin yüzde 4'e hızlanmasını bekliyor. OECD ise Türkiye için 2026 büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 2,7'ye çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, makroekonomik temelin sağlam olduğunu ve sermaye piyasalarında yapısal bir sorun bulunmadığını belirterek geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla piyasaların daha güçlü hale geleceğini ifade etti.

Küresel piyasalarda gözler ABD-Çin hattına çevrildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 11 yıl sonra gerçekleştirdiği resmi ABD ziyareti kapsamında Washington'a ulaştı. Şi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın saat 19.00'daki görüşmesinde tarifeler, nadir toprak elementleri, teknoloji kısıtlamaları, İran ve Orta Doğu'daki savaşın yanı sıra yapay zeka güvenliğinin ele alınması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise ABD ile Çin arasında kasım ayında sona erecek ticaret ateşkesinin 10 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı. Açıklanan süre, piyasalardaki altı ay veya daha uzun süreli uzatma beklentisinin altında kaldı.

Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler de takip ediliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptırımlar devam ettiği sürece Hürmüz'den ücretsiz geçişe izin veremeyeceklerini söyledi.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Bugün yurt içinde yabancı yatırımcıların hisse senedi ve DİBS işlemleri açıklanacak. ABD'de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yeni konut satışları izlenecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 23 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

ANELE – Lusail Plaza Towers Projesi kapsamında nakde çevrilen teminat mektuplarının tutarına ilişkin yapılan açıklamada, 36,54 milyon QAR’ın dolar karşılığının sehven yanlış yazıldığı, doğru tutarın 10,07 milyon dolar olduğu belirtildi.

ARDYZ – Şirketin bir kamu projesi kapsamında 8,64 milyon dolar (422 milyon TL) tutarında sipariş aldığı, siparişin ciro ve kârlılığa olumlu katkı sağlamasının beklendiği açıklandı

ASELS – ROKETSAN ile hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşen tedariki kapsamında 1,23 milyar euro tutarında sözleşme imzalandı

ASTOR – ABD’de yerleşik iki firma ile toplam 33,78 milyon dolar (1,65 milyar TL) tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzalandı. Teslimatların 2027-2028 döneminde yapılması planlanıyor.

ATATR – Şirket, faaliyetlerinin olağan şekilde sürdüğünü ve kamuya açıklanması gereken özel bir durum bulunmadığını açıkladı.

BLUME – Şirket, GES varlık ve iştirak payı satışından elde edilecek kaynağın yeni yatırımların finansmanında kullanılması, maliyet baskısının azaltılması ve bilanço yapısının güçlendirilmesi amacıyla devir işlemi gerçekleştireceğini açıkladı.

BRKVY – ING Bank’ın tahsili gecikmiş alacak satışında 325,6 milyon TL anaparalı bireysel portföy ihalesinin en yüksek teklif verilerek kazanıldığı açıklandı. İhale sonucunun kesinleşmesi banka yönetim kurulu onayına bağlı bulunuyor.

BSOKE – JCR Eurasia, şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu BBB+ (tr) olarak teyit ederken, not görünümünü durağan olarak korudu.

BULGS – White Burger ile birlikte kurulması planlanan Bulls Gıda Ticaret A.Ş.’nin kuruluşundan vazgeçildiği açıklandı.

DCTTR – SPK’nın yatırım fonlarının portföy kompozisyonlarına ilişkin nihai düzenlemeleri kapsamında yapılan değerlendirmede, tasfiye sürecine alınan fonların şirket paylarında herhangi bir pozisyonunun bulunmadığı açıklandı. Şirket, ticari faaliyetlerin olağan akışında sürdüğünü ve hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini bildirdi

DOGUB – Şirket sermayesinde %56,09 pay sahibi ana ortak Doğusan Yatırım İnşaat’ın yönetiminin TMSF tarafından kayyımlık yetkileriyle yürütülmesine karar verildiği açıklandı.

EGEEN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin’in tutuklanmasının ardından görevine son verildiği, yerine yeni bağımsız üye adayının belirleneceği açıklandı. Ayrıca boşalan komite üyeliklerine Ernur Mutlu atandı.

EGEGY – İstanbul Çekmeköy’de 6.835,43 metrekarelik arsa için Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandı.

EKDMR – Urfa Siverek’te toplam 42 MWp kapasiteli arazi tipi GES kurulumu için KDV hariç 32,4 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandı. Yatırımın tamamlanmasıyla toplam kurulu GES kapasitesinin 119,2 MWp’ye ulaşması bekleniyor.

EKGYO – İstanbul Eyüpsultan Hasdal 2. Etap ihalesinin ikinci oturumunda en yüksek teklif 42,53 milyar TL toplam satış geliri ve %40 şirket payı ile 17,01 milyar TL oldu. Değerlendirme süreci devam ediyor.

ETILR – Pepsi Cola Servis ve Dağıtım ile 5 yıl süreli ürün tedarik anlaşması imzalandı.

HEDEF – Turkrating, şirketin kredi derecelendirme notlarını 23 Eylül 2026 itibarıyla askıya aldı.

HRKT – Duqm City Renewable Energy SPC ile Umman’da kurulacak RES’in kurulum hizmetlerinin sağlanmasına yönelik toplam 3,5 milyon dolar bedelli anlaşma imzalandı. Projenin 2026 yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

INFO – Turkrating, şirketin kredi derecelendirme notlarını askıya aldı.

JANTS – Bağlı ortaklık JMW Jant’ın unvanı JW Jant San. Tic. A.Ş. olarak değiştirildi.

KATMR – JCR Eurasia, şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu BB+ (tr), kısa vadeli ulusal kurum kredi rating notunu J3 (tr) olarak belirlerken, not görünümlerini durağan olarak açıkladı.

KUTPO – Kütahya ve Ankara’da iki yeni mağaza şubesi açılmasına karar verildi.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 11,52 TL fiyattan geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %1,8848’e ulaştı.

LXGYO – Şirket bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulurken, Hasan Alakuş Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atandı.

LYDHO / LYDYE / UFUK – Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı.

MAALT – Şirket, yatırım harcamaları ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı için 6 ay içinde 25 milyon dolara kadar kredi kullanma kararı alırken, ilk aşamada 950 milyon TL kredi kullanıldığını açıkladı.

METRO – Şirketin geçmiş yönetim kurulu kararlarının geçersiz sayılması ve yürütmesinin durdurulması talebiyle şirkete davaaçıldığı açıklandı.

MIATK – Bir kamu kurumu ile kamera sistemlerinin kurulumu ve elektronik güvenlik sistemleri entegrasyonuna yönelik KDV dahil 8,34 milyon TL bedelli sözleşme imzalandığını açıkladı.

MIATK – Şirket, Gürbağ Savunma’dan TSK Bulut Bilişim 2’nci Veri Merkezi Yapım İşi projesinin Faz 1’i kapsamında KDV dahil 931.200 dolar tutarında sipariş onayı aldığını açıkladı.

MIATK – Şirket, paylarında yaşanan fiyat ve işlem hacmi hareketlerine ilişkin kamuya açıklanması gereken özel durum niteliğinde açıklanmamış herhangi bir husus bulunmadığını bildirdi.

MPARK – Şirket, yurt dışında 20 milyon dolar tutarında, 450 gün vadeli borçlanma aracı ihracını tamamladığını açıkladı.

ORGE – Ankara’daki Turkcell Hyperscale Veri Merkezi Projesi’nin ilk etap elektrik işleri için verilen 4,95 milyon euro + KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlandığı açıklandı. Taraflar arasında sözleşme görüşmeleri başladı.

PAHOL – Bağlı ortaklık Aden Pellet tarafından 125 konteyner ile toplam 3.375 ton odun peleti ihracatı gerçekleştirildi.

PATEK – Bağlı ortaklık Titra Teknoloji’nin geliştirdiği Kamikaze Yetenekli Sürü İHA Tedarik Projesi kapsamında Savunma SanayiiBaşkanlığı ile sözleşme imzalandı.

PATEK – Bağlı ortaklık Proline, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Geneli KGYS Modernizasyon ve İyileştirme Projesi kapsamında 6,65 milyon dolar + KDV bedelli sözleşme imzaladı.

PEKGY – JCR Eurasia, şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu CC (tr) seviyesine düşürürken, not görünümünü negatiften durağana revize etti.

PGSUS – Boeing’den 2033-2037 döneminde teslim alınmak üzere 100’ü kesin, 50’si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet B737MAX uçağı satın alınmasına karar verildi.

PRKME – Ciner Enerji’deki %10 payın satış bedelinin 439,3 milyon TL olarak revize edildiği açıklandı. Bedelin, devam eden yargı süreçlerine bağlı olarak yeniden değişebileceği belirtildi.

SMRVA – Fibabanka’nın tahsili gecikmiş alacak ihalesinde 230 milyon TL anaparalı bireysel portföy ihalesinin en yüksek teklif verilerek kazanıldığı açıklandı. İhale sonucunun kesinleşmesi banka yönetim kurulu onayına bağlı bulunuyor.

SNGYO – Sinpaş Koru Aura projesindeki 118 konut ve 4 ticari olmak üzere toplam 122 bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu yayımlandı.

SRVGY – Boulevard Sefaköy projesindeki 105 bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu yayımlandı.

TERA – WR-World Rating, şirketin kredi derecelendirme notlarını süresiz askıya aldı.

TCKRC – JCR Eurasia, şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu A+ (tr) olarak teyit ederken, not görünümünü durağan olarak korudu.

TUPRS – Yurt içinde nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yöntemiyle 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildi.

ULKER – JCR Eurasia, şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu AA (tr), kısa vadeli ulusal kurum kredi notunu J1+ (tr) olarak teyit ederken, tüm not görünümlerini durağan olarak korudu.

USAK – JCR Eurasia, şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu BBB- (tr) olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etti.

VANGD – İstanbul 26. Asliye Ticaret Mahkemesi, Van Bes Gıda’nın ihtiyati tedbirin kaldırılması talebini reddetti.

YKBNK – Bankanın genel kurul kararlarının iptali talebiyle açılan dava, davacının duruşmaya katılmaması nedeniyle işlemden kaldırıldı.

ZOREN – Nitelikli yatırımcılara 85,7 milyon TL nominal değerli, 365 gün vadeli sabit kuponlu tahvil ihracının tamamlandığı açıklandı.

ZOREN – Nitelikli yatırımcılara 49,19 milyon TL nominal değerli, 121 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosu ihracının tamamlandığı açıklandı.

ZOREN – Moody’s, şirketin uzun vadeli CFR notunu B3’ten Caa1’e, PDR notunu B3-PD’den Caa1-PD’ye düşürürken, not görünümünü negatif olarak korudu.

SERMAYE ARTIRIMLARI

AYCES – SPK, şirketin 150 milyon TL olan sermayesinin, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 350 milyon TL bedelsiz artırımla 500 milyon TL’ye çıkarılmasına onay verdi.

BRKVY – SPK, şirketin 350 milyon TL olan sermayesinin 500 milyon TL’ye artırılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği izni başvurusunu olumlu karşıladı.

CONSE – 771 milyon TL sermayenin, %100 oranında artışla 1,542 milyar TL’ye çıkarılmasının planlandığı açıklandı.

KLRHO – SPK, şirketin 1,625 milyar TL olan sermayesinin, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1,3 milyar TL bedelsiz artırımla 2,925 milyar TL’ye çıkarılmasına onay verdi.

KLYPV – Tahsisli sermaye artırımı sonucunda şirketin sermayesinin 411,44 milyon TL’den 460,08 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği tescil edildi.

PEKGY – SPK, A grubu imtiyazlı payların devri nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifinde yükümlülü ğün süresi içinde yerine getirilmediğini belirterek, pay alım teklifinin 30 gün içinde diğer ortaklara yapılmasına karar verdi.

RODGY – SPK, şirketin tüm malvarlığı ve yükümlülükleriyle birlikte Cevizli Gayrimenkul’e devrolması suretiyle gerçekleşecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine onay verdi.

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin paylarına ilişkin 23 Eylül 2026 tarihinde KAP'a bildirilen alım ve satım işlemleri şöyle;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 43,92 – 43,94 TL fiyat aralığından geri alındı. Şirketin sahip olduğu AHGAZ paylarının sermayeye oranı %3,0829’a ulaştı.

AHSGY – Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ekşi tarafından 11,92 – 12,64 TL fiyat aralığından 201.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,27’ye yükseldi.

AKCNS – Heidelberg Materials’in zorunlu pay alım teklifi kapsamında 23 Eylül’de 274,24 TL fiyattan 3.604.628 adet pay alındı. Teklife 33 pay sahibi karşılık verdi.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0923’e ulaştı.

ALFAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 34,54 TL fiyattan geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,3057’ye ulaştı.

ASGYO – Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin olarak azami 15.000.000 adet pay için 150 milyon TL tutarlı geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 36,60 – 37,10 TL fiyat aralığından geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,49’a ulaştı.

AVHOL – Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli tarafından 26,54 – 26,66 TL fiyat aralığından 6.050 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,76’ya yükseldi.

AVHOL – Merrill Lynch International aracılığıyla 27,02 – 27,10 TL fiyat aralığından net 39.808 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,036’ya yükseldi.

AYCES – SPK, şirketin 150 milyon TL olan sermayesinin, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 350 milyon TL bedelsiz artırımla 500 milyon TL’ye çıkarılmasına onay verdi.

AZTEK – Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Ütebay tarafından 3,60 – 4,07 TL fiyat aralığından 1.115.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,56’ya yükseldi.

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 190,00 – 192,00 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %60,09’a yükseldi.

BAHKM – Vahit Burak Akbal tarafından 181,00 – 197,00 TL fiyat aralığından net 49.884 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.

BIGCH – Garanti Emeklilik fonları tarafından 6,51 – 6,59 TL fiyat aralığından net 154.721 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,02’ye yükseldi.

BIOEN – Şirket, pay fiyatındaki hareketleri açıklayabilecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum veya maddi gelişme bulunmadığını açıkladı.

BLCYT – Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin olarak azami 100.000.000 adet pay için 500 milyon TL tutarlı ve 1 yıl süreli geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vural Bulut tarafından 32,20 – 38,30 TL fiyat aralığından toplam 299.755 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10’a yükseldi.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 33,54 – 35,46 TL fiyat aralığından geri alındı. Şirketin sahip olduğu BLUME paylarının sermayeye oranı %0,93’e ulaştı.

BMSTL – Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zontur tarafından 45,00 – 45,30 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %24,41’e geriledi.

BRKVY – SPK, şirketin 350 milyon TL olan sermayesinin 500 milyon TL’ye artırılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği izni başvurusunu olumlu karşıladı.

CEMAS – Işıklar Holding tarafından 3,28 – 3,37 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,43’e yükseldi.

CGCAM – Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin olarak azami 6.000.000 adet pay için 84 milyon TL tutarlı geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

CONSE – 771 milyon TL sermayenin, %100 oranında artışla 1,542 milyar TL’ye çıkarılmasının planlandığı açıklandı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 163.770 adet pay 6,08 – 6,14 TL fiyat aralığından geri alındı. Şirketin sahip olduğu DAGI paylarının sermayeye oranı %5,39’a ulaştı.

DCTTR – Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin olarak azami 50.000.000 adet pay için 200 milyon TL tutarlı geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

EFOR – Efor Holding tarafından 16,00 – 17,36 TL fiyat aralığından 3.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,68’e yükseldi.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 15,60 TL fiyattan geri alındı. Alınan payların sermayeye oranı %2,85’e ulaştı.

EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 292.129 adet pay 34,00 – 34,98 TL fiyat aralığından geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,09129 oldu.

EKGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 19,86 – 20,02 TL fiyat aralığından geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,13’e ulaştı.

ENTRA – İçtaş İnşaat tarafından 3,9596 TL ortalama fiyattan 2.058.396 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,04’e yükseldi.

ENTRA – İçtaş İnşaat tarafından 4,0925 TL ortalama fiyattan 1.825.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,08’e yükseldi.

ERCB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 24.000 adet pay 39,12 TL ortalama fiyattan geri alındı. Şirketin sahip olduğu payların sermayeye oranı %0,06’ya ulaştı.

ETILR – Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin olarak azami 10.000.000 adet pay için 50 milyon TL tutarlı geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

GENIL – Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş tarafından 7,4658 TL fiyattan 17.639.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %65,31’e geriledi.

GENIL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.950.000 adet pay 7,4141 TL ortalama fiyattan geri alındı.

GENIL – Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Türkmen tarafından 7,376 TL fiyattan 2.217.695 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,62’ye yükseldi.

GEDZA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 24,14 – 25,00 TL fiyat aralığından geri alındı. Şirketin sermayedeki payı %0,96’ya ulaştı.

GLRMK – Gülermak Emlak tarafından 146,38 – 146,98 TL fiyat aralığından 67.673 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %47,15’e yükseldi.

GLYHO – Leonidsport B.V. tarafından 15,2248 TL ortalama fiyattan 790.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,04’e yükseldi.

GMTAS – Mohnish Pabrai tarafından yönetilen fonlarca 47,72 – 48,80 TL fiyat aralığından 1.409.608 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,31’e yükseldi.

GOKNR – Tua Gıda Yatırım tarafından 15,66 – 15,77 TL fiyat aralığından 130.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,18’e, oy hakları %16,58’e yükseldi.

GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.925 adet pay 275 TL fiyattan geri alındı. Şirketin sahip olduğu GRSEL paylarının sermayeye oranı %0,11 oldu.

INTET – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu tarafından 49,30 – 52,90 TL fiyat aralığından 893.339 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %78,07’ye yükseldi.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 4,25 TL fiyattan geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,16368’e ulaştı.

KLRHO – SPK, şirketin 1,625 milyar TL olan sermayesinin, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1,3 milyar TL bedelsiz artırımla 2,925 milyar TL’ye çıkarılmasına onay verdi.

KLYPV – Tahsisli sermaye artırımı sonucunda şirketin sermayesinin 411,44 milyon TL’den 460,08 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği tescil edildi.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 22,94 – 22,98 TL fiyat aralığından geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,053’e ulaştı.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin olarak azami 33.000.000 adet pay için 100 milyon TL tutarlı ve 1 yıl süreli geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

MAVI – HOLD Alapkezelő’nün kurucusu ve yöneticisi olduğu fonlar tarafından 36,39 – 37,15 TL fiyat aralığından 2.875.480 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,13’e yükseldi.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 38,48 TL fiyattan geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %1,88’e ulaştı.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.336 adet pay 21,90 TL fiyattan geri alındı. Şirketin sahip olduğu MEPET paylarının sermayeye oranı %3,7031’e ulaştı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 15,085 TL ortalama fiyattan geri alındı.

MERKO – AG Girişim Holding tarafından 1,02 – 1,04 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,78’e yükseldi.

METEN – Metin Güneş tarafından 17,80 TL fiyattan 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %35,78’e yükseldi.

METRO – Metro Portföy tarafından 6,54 – 6,58 TL fiyat aralığından 170.328 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,32’ye geriledi.

MOGAN – GÜRİŞ Holding tarafından 8,92 TL ortalama fiyattan 112.149 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,1750’ye yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin olarak azami 25.000.000 adet pay için 1,2 milyar TL tutarlı ve 2 yıl süreli yeni geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 38,42 – 39,92 TL fiyat aralığından geri alındı. Şirketin sermayedeki payı %10,02’ye ulaştı.

NTOHL – Pay geri alım programı tamamlandı. Program kapsamında 17.990.900 adet pay geri alındı.

ORZAX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 76,40 – 78,00 TL fiyat aralığından geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,181’e ulaştı.

ORZAX – Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu tarafından 76,00 – 76,60 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirketteki toplam doğrudan ve dolaylı payı %21,87 oldu.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 6,20 – 6,25 TL fiyat aralığından geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %1,5110’a ulaştı.

OZSUB – Merrill Lynch International aracılığıyla 38,45 – 38,91 TL fiyat aralığından net 140.598 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %93,085’e yükseldi.

PAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 352.652 adet pay 0,99 TL fiyattan geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,1518’e ulaştı.

PATEK – Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin olarak azami 20.000.000 adet pay için 500 milyon TL tutarlı geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.573 adet pay 30,97 TL ortalama fiyattan geri alındı.

PEKGY – SPK, A grubu imtiyazlı payların devri nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifinde yükümlülüğün süresi içinde yerine getirilmediğini belirterek, pay alım teklifinin 30 gün içinde diğer ortaklara yapılmasına karar verdi.

RODGY – SPK, şirketin tüm malvarlığı ve yükümlülükleriyle birlikte Cevizli Gayrimenkul’e devrolması suretiyle gerçekleşecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine onay verdi.

SAMAT – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldırım tarafından 4,12 – 4,56 TL fiyat aralığından 1.277.550 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,16’ya yükseldi.

SANEL – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldırım tarafından 40,32 – 42,88 TL fiyat aralığından 38.494 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,03’e yükseldi.

SSAAT – Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Dönmez tarafından 25,43 – 26,80 TL fiyat aralığından toplam 630.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,95’e yükseldi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 7,83 TL fiyattan geri alındı.

TGSAS – Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin olarak azami 3.000.000 adet pay için 315 milyon TL tutarlı ve 1 yıl süreli geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 232,301 TL ortalama fiyattan 62.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,138’e yükseldi.

TTKOM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 375.000 adet pay 54,025 TL ortalama fiyattan geri alındı. Şirketin sahip olduğu TTKOM paylarının sermayeye oranı %0,025’e ulaştı.

TUREX – Şirket geri alım programının azami süre dolması nedeniyle sona erdiğini açıkladı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.712.539 adet pay 5,15 – 5,58 TL fiyat aralığından geri alındı. Şirketin sahip olduğu TUREX paylarının sermayeye oranı %0,25116’ya ulaştı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.500.000 adet pay 2,17 – 2,34 TL fiyat aralığından geri alındı. Şirketin sahip olduğu TUKAS payları 100.000.000 adede ulaştı.

ULKER – Wellington Management tarafından 88,53 TL fiyattan 1.266.312 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,15’e yükseldi.

ULUFA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 1,516 TL ağırlıklı ortalama fiyattan geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,79167’ye ulaştı.

Bugün nakit temettü ödeyecek şirket bulunmuyor.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

ESCOM - Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (Saati 12:30 – Olağan)

(İNFO YATIRIM)