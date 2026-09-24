Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda son günlerde yaşanan çalkantılı süreç devam ederken, Takasbank, piyasa düzenini ve takas bütünlüğünü korumak adına kritik bir adım attı.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada aralarında Katılımevim (KTLEV) paylarının da bulunduğu toplam 7 hisse senedinde temerrüt alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Geriye dönük yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sonucu oluşan temerrüt açığını kapatmak amacıyla başlatılan işlem için yatırımcıların satış emirlerini girebilecekleri bildirildi.

TEMERRÜT ALIMI YAPILACAK 7 HİSSE SENEDİ

Takasbank tarafından 24 Eylül 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre piyasada oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere işleme açılan temerrüt sırasındaki paylar şunlar oldu:

• Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV.TE)

• Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN.TE)

• İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme (ICUGS.TE)

• Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO.TE)

• Link Bilgisayar (LINK.TE)

• Girişim Elektrik / GRTHO (GRTHO.TE)

• Platfom Turizm (PLTUR.TE)

Açıklamada, ilgili pay sırasındaki temerrüt alım takasının 24 Eylül 2026 (bugün) itibarıyla gerçekleştiği ifade edilirken, elinde bu hisseler bulunan yatırımcıların ilgili takas sırasına SATIŞ emri girebileceği hatırlatıldı.

PİYASADA TEMİN EDİLEMEZSE "NAKDİ UZLAŞI" SÜRECİ BAŞLAYACAK

Takasbank, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü’nün 65’inci maddesine atıfta bulunarak sürecin işleyişine dair önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan duyuruda öne çıkan prosedür detayları şu şekilde:

• 2 İş Günü Kuralı: Takasbank tarafından teslim edilmesi gereken hisse senetlerinin piyasadan takip eden 2 iş günü içerisinde temin edilememesi durumunda, alacaklı tarafa teslim edilemeyen hisse miktarının parasal bedeli (nakdi uzlaşı) ödenecektir.

• Kıymet Alacaklısı Değişebilir: Temerrüdün nakdi ödemeyle sonlandırılacağı günde, takas kaynaklı netleştirmeler nedeniyle kıymet alacaklısı üyenin farklılaşabileceği belirtildi.

TEMERRÜT ALIŞI YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa piyasasında "temerrüt alışı", daha önce açığa satış veya takas yükümlülüğünü süresi içinde yerine getiremeyen (hisse teslimini yapamayan) aracı kurum ya da yatırımcıların açığını kapatmak için Takasbank'ın bizzat piyasadan hisse satın alması işlemidir.

Bu durum, elinde ilgili hisseleri bulunduran ve satmak isteyen yatırımcılar için Takasbank aracılığıyla bir alıcı likiditesi oluşması anlamına gelse de genel anlamda hisse üzerinde işlem yapan tarafların takas yükümlülüğünü yerine getiremediğini gösterir. İlgili hisselerdeki takas ve nakdi uzlaşı süreçleri piyasa tarafından yakından takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.