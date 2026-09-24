Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılık, Tezmen'e Tera Yatırım'ın yaklaşık 1,4 milyar TL olan piyasa değerinin bir yılda 280 milyar TL'ye yükselmesinden fonların grup şirketlerinde kullanılmasına ve milyarlarca liralık para transferlerine kadar çok sayıda soru yöneltti. Tezmen, şirketin piyasa değerindeki yükselişe ilişkin "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile halen ucuz." dedi.

1,4 MİLYAR TL'DEN 280 MİLYAR TL'YE

Savcılık, Tera Yatırım'ın yaklaşık 1,4 milyar TL olan piyasa değerinin bir yıl içerisinde 280 milyar TL'ye ulaşmasını Tezmen'e sordu.

Tezmen, yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla açıklayarak, "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile halen ucuz." dedi.

Sorgu tutanağında yer alan rakamlara göre TRHOL'ün piyasa değeri 450 milyon TL'den 135 milyar TL'ye, TEHOL'ün 1,9 milyar TL'den 103 milyar TL'ye, PEKER'in ise yaklaşık 5 milyar TL'den 100 milyar TL'ye yükseldi.

Savcılık, Tezmen'in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar TL'den 620 milyar TL'ye çıkmasını da sordu. Tezmen söz konusu yükselişi şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.

FONLARLA GRUP ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ Mİ ALINDI?

Sorguda Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerine yatırım yapması da gündeme geldi.

Savcılık, fonlarda toplanan paraların Tezmen'in kontrolündeki şirketlerin hisselerinin alınması ve fiyatlarının yükseltilmesi amacıyla kullanılıp kullanılmadığını sordu.

Tezmen ise "Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarının kendisine menfaat sağlamadığını" savundu.

"HİSSEYİ YÜKSELTELİM, ELDEN PARA VER" SORUSU

Savcılık, portföy yönetim şirketlerinin fonları aracılığıyla şirket hisselerinin alınması ve fiyatlarının yükseltilmesi karşılığında şirket sahiplerinden elden para alınıp alınmadığını da sorguladı.

Tezmen'e, "Biz sizin hissenizi fonlarla alalım, fiyatını yükseltelim; siz de karşılığında elden para verin" şeklinde bir pazarlık yapılıp yapılmadığı soruldu.

Tezmen söz konusu iddiayı reddetti.

Fonların temerrüde düşmesi nedeniyle parasını tahsil edemeyen yatırımcıların yaşadığı mağduriyette kendisini sorumlu görüp görmediği de sorulan Tezmen, üzüntü duyduğunu ancak "Tera'nın veya yöneticilerinin kusuru bulunmadığını." savundu.

1 MİLYAR 159 MİLYON TL'LİK TRANSFER SORULDU

Savcılık, MASAK raporundaki verilere dayanarak Tezmen'in 28 Ağustos 2026 tarihinde Özen Kuzu'ya tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin TL gönderdiğini belirterek işlemin nedenini sordu.

Tezmen, transferin Prive Sigorta'nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi.

MİLYARLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Tezmen'in Tera Yatırım Bankası'na 2,8 milyar TL gönderdiği, Tera Yatırım Holding'den yaklaşık 2 milyar TL ve Tera Yatırım Menkul Değerler'den yaklaşık 2,77 milyar TL aldığı belirtilerek bu işlemlerin nedeni de soruldu.

Tezmen, söz konusu para hareketlerinin banka sermaye artırımıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Savcılık ayrıca Tezmen'in toplam para transfer hacminin 2024'te 210 milyon TL seviyesindeyken 2025'te 5,87 milyar TL'ye yükselmesini de sorguladı.

ALPER ÖZTÜRK: "PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİM SADECE KAĞIT ÜZERİNDE FORMALİTEDEN İBARETTİ"

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün ifadesinden de yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Öztürk, fon yöneticiliğine ilişkin "Portföy yöneticiliğim sadece kâğıt üzerinde formaliteden ibaretti." dedi.

Öztürk ayrıca Vişne hisselerinde gerçekleştirilen işlemlerden rahatsız olduğunu, çalışanları uyardığını ve işlemlerin SPK incelemesine konu olduğunu söyledi. Öztürk'ün beyanına göre inceleme sonucunda idari para cezası uygulandı.

12 Ocak 2026'da Tera PYŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını belirten Öztürk, ifadesinin alındığı tarihte Tera Portföy'de danışmanlık görevini sürdürdüğünü söyledi.