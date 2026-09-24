İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yüz milyonlarca lirayı bulan yeni tedbir kararları uygulandı. Fon hesaplarındaki nakit tutarların dondurulmasının yanı sıra Muhammed Yarız'a ait para ile TERA Portföy üzerinden gerçekleştirilmek istenen transfere el konuldu. Toplam tutar yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.

EL KONULAN VE DONDURULAN TUTAR 750 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında MASAK ile yürütülen çalışmalar sonucunda fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar donduruldu.

Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL'ye de el koyma tedbiri uygulandı.

Ayrıca QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'lik tutara el konuldu.

Böylece soruşturma kapsamında söz konusu üç işlemde dondurulan ve el konulan toplam tutar yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.