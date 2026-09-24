Sermaye piyasalarını sarsan ve 7 portföy yönetim şirketine ait 100’den fazla fonun işleme kapatılıp tasfiye sürecine alınmasıyla başlayan fon soruşturması depremi, piyasada etkisini sürdürüyor.

Aralarında Pusula, Tera, Hedef ve Atlas Portföy gibi şirketlerin fonlarının da yer aldığı tasfiye kararları sonrası yaklaşık 550 bin yatırımcı olumsuz etkilenirken, birikimlerini korumak isteyenler Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerindeki güvenli limanlara yöneldi.

Piyasadaki bu sert çalkantı ve tasfiye kararlarının ortasında, TEFAS verilerine göre haftanın en çok kazandıran ve en çok değer kaybeden halka açık fonları netleşti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN FONLARI (YÜKSELENLER)

Fırtınalı süreçte ayakta kalmayı başararak yatırımcısının yüzünü güldüren ve haftalık bazda yüksek prim yapan TEFAS fonları şu şekilde sıralandı:

• YOR (24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy): Fiyatı 333,202400 TL seviyesine ulaşırken, haftalık bazda rekor kıran bir yükseliş performansına imza attı.

• DZS (Ak Portföy Dokuzuncu Serbest Fon): Fiyatı 1,999043 TL'ye yükselerek yatırımcısına yüzde 22,33 kazanç sağladı.

• NTD (Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Fon): Fiyatı 0,443870 TL seviyesine çıkarken yüzde 20,14 oranında prim yaptı.

• RCH (Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Connected Healthcare Solutions Girişim Sermayesi Yatırım Fonu): Fiyatı 2,072174 TL'ye ulaşarak yüzde 15,49 getiri elde etti.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN FONLARI (DÜŞENLER)

SPK tarafından başlatılan soruşturma, tasfiye kararları ve piyasada yaşanan satış dalgasının etkisiyle sert düşüş kaydeden fonlar ise şunlar oldu:

• DFI (Atlas Portföy Serbest Fon): Soruşturma kıskacındaki şirketler arasında yer alan Atlas Portföy'e ait fon, fiyatı 0,405808 TL'ye gerileyerek yüzde 69,12'lik kayıpla haftanın en çok düşeni oldu.

• DOH (Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon): Fiyatı 0,392329 TL'ye inerek yüzde 62,73 değer kaybetti.

• PDC (Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu): Fiyatı 0,033658 TL'ye düşerken yüzde 39,99 oranında geriledi.

• THF (Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu): Fiyatı 0,768118 TL seviyesine gerileyerek yüzde 38,64 kaybettirdi.

• HVA (Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest Fonu): Fiyatı 22,049690 TL'ye düşerek yüzde 33,79 oranında gerileme kaydetti.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Uzmanlar, soruşturma kapsamındaki şirketlere ait fonların tasfiye sürecinin bankalar gözetiminde yürütüldüğünü ve varlıkların kademeli olarak nakde çevrileceğini hatırlatıyor.

Piyasadaki bilgi kirliliğine karşı yatırımcıların TEFAS ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) duyurularını yakından takip etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Forinvest

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