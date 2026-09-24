Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Eylül haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir haftada 4 milyar 319 milyon dolar azaldı.

DÖVİZ REZERVLERİ 5,6 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ

TCMB'nin brüt döviz rezervleri 18 Eylül itibarıyla 5 milyar 636 milyon dolar azalarak 62 milyar 808 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta olan 11 Eylül'de 68 milyar 444 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Döviz rezervlerindeki düşüşe karşılık altın rezervlerinde artış kaydedildi.

Merkez Bankası'nın altın rezervleri aynı dönemde 1 milyar 317 milyon dolar artarak 110 milyar 280 milyon dolardan 111 milyar 597 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERV 174,4 MİLYAR DOLARA İNDİ

Böylece TCMB'nin toplam rezervleri 178 milyar 724 milyon dolardan 174 milyar 405 milyon dolara geriledi.

Haftalık değişim şöyle gerçekleşti:

Brüt döviz rezervi: 62,808 milyar dolar

Altın rezervi: 111,597 milyar dolar

Toplam rezerv: 174,405 milyar dolar

Haftalık toplam değişim: -4,319 milyar dolar