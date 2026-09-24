Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan ödeme ve fiyatlama sürecine ilişkin yeni açıklama geldi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) e-YATIRIMCI ekranında yayımlanan yeni dipnotta, tasfiye halindeki fonların fiyatlarının TEFAS üzerinden aktarıldığı ve bu fiyatların günlük olarak değişebileceği belirtildi.

ÖDEME KATILMA PAYI ADEDİNE GÖRE YAPILACAK

MKK'nın açıklamasına göre, tasfiye süreci tamamlandığında banka tarafından oluşan bakiye üzerinden yatırımcıların sahip olduğu katılma payı adedi dikkate alınarak ödeme yapılacak.

Buna göre, yatırımcının alacağı tutar yalnızca ekranda görünen anlık fon fiyatına göre değil, tasfiye süreci sonunda ortaya çıkan bakiye üzerinden hesaplanacak.

FON FİYATININ "0" GÖRÜNMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

MKK, bazı tasfiye halindeki fonların fiyatının e-YATIRIMCI ekranında "0" olarak görünmesinin ödeme açısından belirleyici olmadığını vurguladı.

Yatırımcıların geçmiş tarihli raporları inceleyerek fonların ilgili tarihlerdeki değerlerine ulaşabileceği belirtildi.

TASFİYE ÖNCESİNDE SATIŞ EMRİ VERENLER İÇİN HANGİ FİYAT GEÇERLİ OLACAK?

Yeni bilgilendirme notunda, tasfiye kararı öncesinde satış emri verilmiş ancak takası henüz tamamlanmamış fonlar için de açıklama yapıldı.

Buna göre, satış emri tasfiye öncesinde gerçekleşmiş ve TEFAS'a iletilmişse, işlemin tamamlanmasında satış günündeki fon fiyatı esas alınacak.

MKK'nın e-YATIRIMCI ekranında yer alan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Fon Fiyat bilgisi TEFAS platformundan iletilmektedir. Tasfiye halindeki fonlarda Fiyat günlük değişebilmektedir. Banka tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiyeden katılma payı adedi dikkate alınarak ödeme yapılır. Fonun fiyatının "0" görünmesi belirleyici değildir. Geçmiş tarihli raporlarda fonların o günkü değerlerine erişilebilir. Satış emri tasfiye öncesi gerçekleşmiş ancak takası tamamlanmamış tasfiye sürecindeki bir fonun satış günündeki fiyatı esas alınır."