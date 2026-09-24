ABD Hükümet Etiği Ofisi (OGE) tarafından kamuoyuna sunulan son finansal işlem raporları, Trump’ın yatırım hesaplarında kripto sektörüyle doğrudan bağlantılı hisselerde yoğun bir işlem trafiği yaşandığını ortaya koydu.

Yayımlanan resmi veriler, Trump’ın kripto portföyünde tek yönlü bir birikim yerine; alım, satış ve kâr realizasyonuna dayalı aktif bir strateji izlediğini gösteriyor.

STRATEGY VE COİNBASE HİSSELERİNE TAZE SERMAYE

Açıklanan rapora göre Trump’ın yatırım hesaplarında temmuz ayında dikkat çeken alım hamleleri gerçekleşti.

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervine sahip olan Strategy (MicroStrategy) ile ABD’nin dev kripto para borsası Coinbase hisselerinde şu alımlar kaydedildi:

• 24 Temmuz: Strategy ve Coinbase hisselerinde 1.001 dolar ile 15.000 dolar aralığında ilk alım gerçekleşti.

• 27 Temmuz: Strategy paylarında daha büyük ölçekli ikinci bir alım yapılarak 50.001 dolar ile 100.000 dolar arasında hisse portföye eklendi.

Bu iki işlemle birlikte Trump’ın yalnızca temmuz ayı içerisinde Strategy hisselerine yaptığı toplam yatırım tutarı 115.000 dolara ulaştı.

MADENCİLİK ŞİRKETLERİNDE SATIŞ DÜĞMESİNE BASILDI: MARA VE CLEANSPARK

Aynı finansal bildirim, Trump'ın portföyünde sadece alım yapmadığını, bazı kripto varlıklarında satışa gittiğini de doğruluyor.

Rapor detaylarına göre 29 Temmuz tarihinde önde gelen Bitcoin madencilik şirketleri MARA Holdings ve CleanSpark hisselerinin her birinde 15.001 dolar ila 50.000 dolar aralığında satış (elden çıkarma) işlemi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Temmuz sonundaki yoğun alımlardan önce, 8 Temmuz tarihinde Strategy hisselerinde 1.001 ila 15.000 dolar bandında küçük ölçekli bir satış işleminin de yapıldığı raporda yer aldı.

PİYASA TRUMP’IN HAMLELERİNİ NEDEN YAKINDAN İZLİYOR?

Donald Trump’ın özellikle seçim kampanyası sürecinde ABD’yi "dünyanın kripto başkenti" yapma vaatleri ve Bitcoin’i ulusal stratejik rezerv olarak tutma söylemleri, kripto piyasalarında geniş yankı uyandırmıştı.

OGE tarafından yayımlanan bu son finansal rapor, Trump’ın söylemlerinin ötesinde, kişisel ve kurumsal yatırım hesaplarında da kripto odaklı şirket hisseleriyle yakından ilgilenmeye devam ettiğini net bir şekilde gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.