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Döviz kurundaki hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt pompalarına yansımaya devam ediyor. Motorin grubuna hafta içinde yapılan yaklaşık 2,60 TL'lik fiyat artışı sonrasında motorin fiyatları büyükşehirlerde yeni seviyelere yükseldi. Benzin ve LPG tarafında ise mevcut fiyat tarifeleri korunuyor.

Motorin grubunda gerçekleşen son artışla birlikte benzin ve motorin arasındaki fiyat makası motorin lehine açılmaya devam ederken, nakliye ve lojistik maliyetleri üzerindeki bası da takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesi ile KDV hariç satış fiyatının hesaplanmasıyla belirleniyor. Dağıtım şirketlerinin uyguladığı serbest fiyat politikası nedeniyle kentler ve istasyonlar arasında kuruşluk farklılıklar görülebiliyor.

26 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle şekillendi:

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26 EYLÜL CUMARTESİ GÜNCEL MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 93,50 TL
LPG: 34,99 TL

Akaryakıta yeni zam var mı? Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 80,30 TL
Motorin: 93,30 TL
LPG: 34,40 TL

Akaryakıta yeni zam var mı? Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları, Görsel 2

Ankara
Benzin: 81,40 TL
Motorin: 94,60 TL
LPG: 35,09 TL

Akaryakıta yeni zam var mı? Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları, Görsel 3

İzmir
Benzin: 81,70 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 34,99 TL

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