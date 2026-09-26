Motorin grubunda gerçekleşen son artışla birlikte benzin ve motorin arasındaki fiyat makası motorin lehine açılmaya devam ederken, nakliye ve lojistik maliyetleri üzerindeki bası da takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesi ile KDV hariç satış fiyatının hesaplanmasıyla belirleniyor. Dağıtım şirketlerinin uyguladığı serbest fiyat politikası nedeniyle kentler ve istasyonlar arasında kuruşluk farklılıklar görülebiliyor.

26 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle şekillendi:

26 EYLÜL CUMARTESİ GÜNCEL MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL