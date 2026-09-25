ABD-İran gerilimi sonrası tırmanan Brent petrol ve küresel akaryakıt fiyatlarının pompaya etkisini sınırlamak için uygulanan eşelmobil sisteminde benzin için yolun sonuna gelindi.

Mart ayında başlatılan ve dönem dönem güncellenen uygulamanın bitimiyle birlikte; benzinde litre başına 4,43 TL olarak uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarının 14,83 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

KDV ETKİSİYLE TOPLAM ZAM 12,48 TL'Yİ BULABİLİR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sadece ÖTV’deki 10,40 TL’lik artış değil, bu artışın KDV matrahına yansıması da pompa fiyatını katlayacak. Yeni bir idari düzenleme yapılmaması halinde:

• ÖTV Artışı: 10,40 TL / Litre

• KDV Yansıması ile Toplam Zam: 12,48 TL / Litre

Bu artışın gerçekleşmesi durumunda benzinin litre fiyatı bir anda 90 TL barajını aşarak akaryakıt tarihinin tek seferdeki en büyük zammı olarak kayıtlara geçecek.

KADEMELİ ZAM İHTİMALİ MASADA MI?

Piyasada gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelebilecek olası bir yeni karara çevrilmiş durumda.

Sektör temsilcileri, motorinde olduğu gibi benzinde de yeni bir eşelmobil veya kademeli geçiş kararı alınmaması halinde 1 Ekim sabahı itibarıyla bu dev artışın doğrudan tabelaya yansıyacağını ifade ediyor.

25 EYLÜL CUMA GÜNCEL MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL