Küresel finans devi Goldman Sachs, altının orta ve uzun vadeli yol haritasına ilişkin tahminlerini güncelledi.

Analist Lina Thomas imzasıyla yayımlanan nota göre Goldman Sachs, 2026 yıl sonu için ons altın adil değer tahminini 4.900 dolardan 4.650 dolara çekerek 250 dolar (12 bin 241 lira) birden indirdi.

Yapılan bu revizyona rağmen yeni hedef, altının mevcut seviyesi olan yaklaşık 4.300 doların belirgin şekilde üzerinde bulunuyor ve piyasadaki potansiyel artışa işaret ediyor.

Öte yandan banka, 2027 yıl sonu için belirlediği 5.400 dolar seviyesindeki iddialı hedefini değiştirmedi.

YÜKSELİŞ İPTAL OLMADI, SADECE ZAMANA YAYILDI

Raporda, sıkı para politikasının altın piyasasındaki nihai varış noktasını değiştirmediği, yalnızca süreci yavaşlattığı vurgulandı.

Goldman ekonomistlerinin Ekim ayında bir faiz artırımı daha beklemesi ve güçlenen ABD doları, Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) giren sermaye akışları üzerinde kısa vadeli bir baskı oluşturuyor.

Bununla birlikte sıkılaşma sürecinin büyük oranda piyasalar tarafından fiyatlandığı ifade ediliyor. Banka, Eylül 2027 ile Mart 2028 arasında Fed'in üç faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIM İŞTAHI YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Goldman Sachs’ın uzun vadeli olumlu tablosunun arkasındaki en temel dayanak ise merkez bankalarının rekor düzeydeki resmi alımları.

• Geçmiş Ortalaması: 2022 öncesinde aylık ortalama 17 ton seviyesindeydi.

• Güncel Seviye: Günümüzde aylık yaklaşık 90 ton civarında seyrediyor.

2027 yılı sonuna kadar altın fiyatlarında beklenen yaklaşık yüzde 23'lük artışın ana itici gücünü bu yapısal alımlar oluşturuyor.

Özellikle Çin Merkez Bankası'nın ağustos ayına kadar kesintisiz 22 ay boyunca rezervlerini artırması, piyasada güçlü bir taban fiyat mekanizması yaratıyor.

RİSKLER VE TAKİP EDİLECEK GÖSTERGELER

Banka, ana senaryolarındaki en büyük aşağı yönlü riskin beklenenden daha şahin bir Fed politikası olduğunu belirtiyor.

Daha sert bir sıkılaşma adımı kısa vadede altındaki düzeltmeyi derinleştirebilir.

Bu süreçte yatırımcıların odağında Fed'in faiz patikası, dolar endeksinin seyri ve merkez bankalarının fiziki alım temposu yer alacak.

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