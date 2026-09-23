Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogram fiyatı günü düşüşle tamamladı.

Gün içerisinde dalgalı bir grafiğin izlendiği piyasada standart altının kilogram fiyatında kaydedilen rakamlar şöyle şekillendi:

• En Düşük Seviye: 6.726.000 TL

• En Yüksek Seviye: 6.790.999 TL

• Kapanış Fiyatı: 6.748.000 TL (-yüzde 0,5)

İŞLEM HACMİ 3,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre altın piyasasındaki toplam işlem hacmi 3 milyar 320 milyon 84 bin 584 TL olarak kaydedilirken, fiziki işlem miktarı 491,53 kilogram oldu.

Gümüş ve diğer madenlerin de dahil olduğu tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 419 milyon 723 bin 302 TL seviyesine ulaştı.

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında bugün işlem hacmiyle öne çıkan ve en fazla alım-satım gerçekleştiren finansal kuruluşlar ve kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Türkiye İş Bankası

• Aizona Kıymetli Madenler

• Vakıf Katılım Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

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