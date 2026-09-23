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Gün boyu satıcılı bir seyrin hakim olduğu piyasada standart altının kilogramı, değer kaybederek 6 milyon 748 bin liraya geriledi. Dünkü kapanış seviyesi ise 6 milyon 780 bin lira olarak gerçekleşmişti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogram fiyatı günü düşüşle tamamladı.

Gün içerisinde dalgalı bir grafiğin izlendiği piyasada standart altının kilogram fiyatında kaydedilen rakamlar şöyle şekillendi:

• En Düşük Seviye: 6.726.000 TL

• En Yüksek Seviye: 6.790.999 TL

• Kapanış Fiyatı: 6.748.000 TL (-yüzde 0,5)

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Altında düşüş! Kilogram fiyatı eriyor, Görsel 1

İŞLEM HACMİ 3,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre altın piyasasındaki toplam işlem hacmi 3 milyar 320 milyon 84 bin 584 TL olarak kaydedilirken, fiziki işlem miktarı 491,53 kilogram oldu.

Gümüş ve diğer madenlerin de dahil olduğu tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 419 milyon 723 bin 302 TL seviyesine ulaştı.

Altında düşüş! Kilogram fiyatı eriyor, Görsel 2

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında bugün işlem hacmiyle öne çıkan ve en fazla alım-satım gerçekleştiren finansal kuruluşlar ve kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Türkiye İş Bankası

• Aizona Kıymetli Madenler

• Vakıf Katılım Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.725,00 6.725,74 % -1.6 19:22
Ons Altın / TL 209.411,09 209.471,08 % -1.48 19:37
Ons Altın / USD 4.288,37 4.288,86 % -1.58 19:37
Çeyrek Altın 10.760,01 10.996,59 % -1.6 19:22
Yarım Altın 21.452,76 21.993,18 % -1.6 19:22
Ziynet Altın 43.040,03 43.851,84 % -1.6 19:22
Cumhuriyet Altını 44.540,00 45.213,00 % -0.79 16:48
Tüm Altın Fiyatları

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