Altın fiyatlarında doların güçlenmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle baskı arttı. Ons altın önceki işlem gününde yüzde 1,76 değer kaybetmesinin ardından yeni günde de 4.300 dolar seviyesinin altında işlem görüyor.

Serbest piyasada ise gram altının satış fiyatı 6.731 TL seviyesinde bulunurken çeyrek altının satış fiyatı 11 bin TL'yi aştı.

ONS ALTIN 4.300 DOLARIN ALTINA İNDİ

Küresel altın piyasasında satış baskısı sürüyor. Ons altın önceki gün yüzde 1,76 gerilemesinin ardından 24 Eylül sabahında da 4.300 doların altında kaldı. Gün içinde 4.273 dolara kadar gerileyen ons altın, sonrasında 4.298 dolar civarında işlem gördü.

Altındaki geri çekilmede doların güçlenmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş etkili oluyor. Dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerinde kalarak yaklaşık iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

24 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.297,57 dolar, satış 4.298,43 dolar

Gram altın: Alış 6.731,03 TL, satış 6.731,77 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.088,10 TL, satış 43.901,23 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 43.075,39 TL, satış 43.888,89 TL

Çeyrek altın: Alış 10.772,68 TL, satış 11.009,79 TL

Yarım altın: Alış 21.470,21 TL, satış 22.011,52 TL

Ata altın: Alış 44.334,45 TL, satış 45.451,71 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

FED BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR

ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin ardından enflasyonun yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, Fed'in para politikasına ilişkin fiyatlamalar da değişti. Piyasalarda ekim ayında Fed'in faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 70 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu oran bir gün önce yüzde 55 civarındaydı.

Yüksek faiz ve tahvil getirileri, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcı açısından alternatif maliyetini artırdığı için değerli metal üzerinde baskı yaratabiliyor.

ALTINDA 5.000 DOLAR BEKLENTİSİ

Kısa vadeli baskıya rağmen altının uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimser tahminler de sürüyor. TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay, temel yatırım talebinin dirençli kaldığını ve piyasanın bazı önemli bölümlerinde yeniden güçlenme işaretleri görüldüğünü belirtti.

McKay'e göre yatırımcı ve merkez bankası talebinin yeniden güçlenmesi halinde ons altın 2027'ye kadar 5.000 doların üzerine çıkabilir.

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metallerde 24 Eylül sabahında karışık seyir görülüyor. Gümüşün ons fiyatı yüzde 0,43 düşüşle 64,17 dolara, gram gümüş ise yüzde 0,37 kayıpla 100,85 TL'ye geriledi. Platin yüzde 0,32 yükselirken paladyum da yüzde 0,29 değer kazandı. Güncel piyasa verileri de gümüşteki aşağı yönlü seyrin sürdüğünü gösteriyor.