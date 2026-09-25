İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararları açıklandı.

Soruşturmanın en dikkat çeken ismi ise finans dünyasının yakından tanıdığı eski bir bürokrat oldu. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen ve son olarak Tera Yatırım'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Erkan Kilimci, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasında yer aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 21 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen 21 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan isimlerden:

• 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

• 2 şüpheli (Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

• Emniyetteki 18 şüphelinin ise işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Genişleyen soruşturma kapsamında emniyetteki diğer şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.