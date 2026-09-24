Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için gittiği New York temaslarını tamamlayarak yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fon krizinin Türk finans sisteminin geneline yayılmadığını ve sınırlı bir alanda gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin şeffaflıkla yürütülmesi talimatını verdiğini söyledi.

Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına haksızlık olur. Yargımız kapsamlı bir soruşturma başlattı; gözaltılar ve tutuklamalar var. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır."

"BENZER BİR PROBLEMİN YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİRLER ALINACAK"

Krizin çözümünde ve sermaye piyasalarına güvenin korunmasında hassasiyet vurgusu yapan Erdoğan, yeni düzenleme sinyali de vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürecin, sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim talimatımız da bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların hayata geçirilmesini sağlayacağız."