Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir seans geride kaldı.

Standart altının kilogram fiyatı, gün içinde sergilediği dalgalı seyrin ardından günü düşüşle kapattı.

Seans boyunca altın piyasasında işlem gören standart altının kilogramında kaydedilen fiyat aralıkları şu şekilde gerçekleşti:

• En Düşük Fiyat: 6 milyon 668 bin TL

• En Yüksek Fiyat: 6 milyon 740 bin TL

• Kapanış Fiyatı: 6 milyon 694 bin TL

İŞLEM HACMİNDE 2,8 MİLYAR LİRALIK HACİM

KMKTP verilerine göre altın piyasasında gün boyunca gerçekleşen toplam işlem miktarı 389,35 kilogram olurken, altındaki işlem hacmi 2 milyar 602 milyon 901 bin 428,87 lira seviyesine ulaştı.

Piyasada işlem gören tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 815 milyon 272 bin 204,94 lira olarak kayıtlara geçti.

ALTIN BORSASINDA GÜNÜN LİDER KURUMLARI

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşarak ilk sıralarda yer alan kurumlar şunlar oldu:

• Altınbaş Kıymetli Madenler

• Vakıf Katılım Bankası

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Uğuras Kıymetli Madenler

• NMGlobal Kıymetli Madenler

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