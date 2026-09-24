Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken Goldman Sachs'tan yatırımcıların yakından takip edeceği yeni bir değerlendirme geldi. Banka, merkez bankalarının güçlü altın talebinin devam ettiğini ve özellikle Çin'in resmi verilerde açıklanandan çok daha fazla altın satın almış olabileceğini belirtti. Goldman Sachs Research, ons altında 2026 sonu için 4.900 dolarlık temel tahminini korurken bu seviyenin de aşılabileceğine işaret etti.

ÇİN'İN ALTIN ALIMI AÇIKLANANDAN ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Goldman Sachs'ın tahminine göre Çin yalnızca temmuz ayında yaklaşık 35 ton altın satın aldı ve ayın açık ara en büyük alıcısı oldu.

Banka, bu miktarın Çin'in resmi olarak bildirdiği alım miktarının yaklaşık iki katına karşılık geldiğini hesapladı.

Goldman Sachs, merkez bankalarının gerçek altın alımlarının resmi rezerv verilerinde her zaman tamamen görünmeyebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle banka, Londra'daki tezgah üstü altın piyasasından ülkelerin kendi kasalarına veya üçüncü taraf saklama kuruluşlarına yapılan transferleri de izliyor.

Temmuz ayında İngiltere Merkez Bankası'nın yabancı merkez bankaları adına sakladığı altın miktarının 63 ton arttığına işaret eden analistler, son dönemde gerçekleştirilen bazı merkez bankası alımlarının mevcut tahminlerine dahi dahil edilmemiş olabileceğini belirtti.

GOLDMAN SACHS ALTINDA 4.900 DOLAR TAHMİNİNİ KORUDU

Goldman Sachs Research, ons altın için 2026 yıl sonu tahminini 4.900 dolar seviyesinde tutuyor.

Bankanın temel senaryosunda merkez bankalarının 2026'da aylık ortalama 50 ton, 2027'de ise aylık ortalama 40 ton altın almaya devam edeceği varsayılıyor.

Bunun yanında özel yatırımcıların altın ETF'lerine yönelik talebinin yeniden güçlenmesi de tahminin temel unsurları arasında bulunuyor.

Goldman Sachs, 4.900 dolarlık tahmininde yukarı yönlü risklerin bulunduğunu da vurguladı. Altın ETF'lerine para girişlerinin toparlanması ve opsiyon piyasasındaki güçlü talebin devam etmesi halinde ons altının bankanın tahmininin "çok üzerine" çıkabileceği belirtildi.

ALTIN 4.440 DOLARA DA GERİLEYEBİLİR

Goldman Sachs, yükseliş senaryosunun yanında altın yatırımcılarını aşağı yönlü risklere karşı da uyardı.

Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesi halinde altın pozisyonlarında çözülme yaşanabileceği ve normalden daha sert bir düzeltme görülebileceği belirtildi.

Bankanın hesaplamasına göre Fed'in faiz artırması halinde ons altın 2026 sonunda 4.440 dolar seviyesinde bulunabilir. Bu rakam Goldman Sachs'ın 4.900 dolarlık temel senaryosunun belirgin şekilde altında kalıyor.

Bununla birlikte banka, merkez bankalarının devam eden alımlarının altın fiyatlarına destek sağlamayı sürdüreceğini düşünüyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ KALICI OLABİLİR

Goldman Sachs, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimini altındaki yükselişin temel yapısal nedenlerinden biri olarak görüyor.

Banka, jeopolitik ve finansal risklere karşı korunmak isteyen merkez bankalarının altın biriktirmesinin birkaç yıla yayılan bir eğilim haline geldiğini belirtti.

Goldman Sachs'ın tahminine göre merkez bankalarının aylık ortalama altın alımları 2022 öncesindeki 17 ton seviyesinden 2026'da yaklaşık 50 tona çıkacak.

Haziran 2026'da ise üç aylık mevsimsellikten arındırılmış merkez bankası alımlarının aylık 100 tona kadar hızlandığı hesaplandı.

ALTINDA 4.900 DOLARIN ÜZERİ MÜMKÜN MÜ?

Goldman Sachs'a göre özel yatırımcıların portföylerinde altının payı halen düşük seviyelerde. İran ve daha geniş çaplı jeopolitik gerilimler de merkez bankalarının yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırabilir.

Opsiyon piyasasındaki gelişmeler de fiyat hareketlerini büyütebilir. Altın yükseldikçe belirli kullanım fiyatlarına yaklaşan alım opsiyonları nedeniyle piyasa yapıcıların risklerini dengelemek amacıyla altın alması, yükselişi daha da hızlandırabilir.

Ancak aynı mekanizma düşüşlerde ters yönde çalışarak satış baskısını artırabilir.

Bu nedenle Goldman Sachs, 2026 sonu için 4.900 dolarlık ons altın tahminini korurken bu seviyenin üzerinde önemli bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu, ancak fiyat oynaklığının da yüksek kalabileceğini öngörüyor.