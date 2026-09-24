Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yüzde 100 bağlı ortaklığı konumundaki Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile birleşilmesine karar verildiği ve onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapıldığı duyuruldu.

DEVRALMA SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME

Yönetim Kurulu’nun 24 Eylül 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre birleşme işlemi; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca gerçekleşecek.

Eczacıbaşı İlaç, sermayesinin tamamına (yüzde 100) sahip olduğu Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifini kayıtlı değerleri üzerinden bir bütün halinde devralacak. Birleşme sürecinde şirketlerin 30 Haziran 2026 tarihli finansal tabloları esas alınacak.

AYRILMA HAKKI DOĞMAYACAK, SERMAYE ARTIRIMI YAPILMAYACAK

Kolaylaştırılmış usulde gerçekleşecek birleşme işleminin teknik ve hukuki detayları şu şekilde açıklandı:

• Ayrılma Hakkı Yok: Birleşme işlemi, SPK’nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmediği için mevcut ECILC hissedarları açısından Ayrılma Hakkı doğmayacak.

• Sermaye Artırımı Olmayacak: Devralınan şirket halihazırda yüzde 100 bağlı ortaklık olduğu için Eczacıbaşı İlaç bünyesinde herhangi bir sermaye artırımı gerçekleştirilmeyecek.

• Genel Kurul Onayı Gerekmiyor: Mevzuat gereği "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri uygulandığından işlem genel kurul onayına sunulmayacak; ayrıca Bağımsız Denetim Raporu, Birleşme Raporu ve Uzman Kuruluş Görüşü hazırlanması zorunluluğu bulunmayacak.

SPK’YA ONAY BAŞVURUSU YAPILDI

Kararın ardından Eczacıbaşı İlaç, birleşme sözleşmesi ve duyuru metninin onayı için 24 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na resmi başvurusunu iletti.

Sürece ilişkin gerekli tüm belgelerin imzalanması ve resmi kurumlar nezdindeki işlemlerin yürütülmesi için şirket temsilcileri yetkilendirildi.

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