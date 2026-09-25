Altın fiyatları 25 Eylül 2026 Cuma günü yatırımcıların gündeminde. Küresel piyasalarda güçlü dolar, yükselen ABD tahvil faizleri ve Fed'in faizleri yüksek tutabileceği beklentisi ons altını baskılarken, gram altın yurt içinde 6.700 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte 25 Eylül 2026 güncel altın alış satış fiyatları...

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın: Alış 6.720,82 TL - Satış 6.721,68 TL

Gram altında sabah saatlerinde yüzde 0,05'lik sınırlı yükseliş görülüyor.

25 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.286,75 dolar - Satış 4.287,56 dolar

Gram altın: Alış 6.720,82 TL - Satış 6.721,68 TL

Çeyrek altın: Alış 10.753,15 TL - Satış 10.989,84 TL

Yarım altın: Alış 21.438,37 TL - Satış 21.978,74 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL - Satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.014,53 TL - Satış 43.826,59 TL

Ziynet altını: Alış 43.006,20 TL - Satış 43.817,29 TL

Ata altın: Alış 44.123,87 TL - Satış 45.235,99 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL - Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL - Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL - Satış 108.877,00 TL

ALTINDA FED VE TAHVİL FAİZİ BASKISI

Küresel piyasalarda altının yönünde Fed'e ilişkin beklentiler belirleyici olmaya devam ediyor. Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği ve ek sıkılaşmaya gidebileceği beklentileri doları desteklerken, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı yaratıyor.

ABD'nin 10 ve 30 yıllık Hazine tahvil getirilerinin uzun yılların en yüksek seviyelerine çıkması da değerli metalin karşı karşıya olduğu baskıyı artırdı. Güçlü ABD ekonomik verileri ve yüksek petrol fiyatlarının enflasyonun kalıcı olabileceği endişesini beslemesi, faiz beklentilerinin yeniden fiyatlanmasına neden oluyor.

Buna karşın jeopolitik gerilimler ve küresel ölçekte artan kamu borçları, güvenli liman talebinin devam etmesini sağlayabilecek başlıklar arasında bulunuyor. Bu nedenle yatırımcıların gözü Fed'den gelecek mesajların yanı sıra dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde olacak.