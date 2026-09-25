Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., faizsiz finans sektörünü yakından ilgilendiren dev ortaklık ve pay devri hamlesinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 17 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan pay devir sürecine ilişkin yürütülen görüşmelerde önemli mesafe katedildiği belirtildi.

İşlemlerin hukuki ve idari süreçlerinin tamamlanabilmesi amacıyla şu kurumlara resmi başvurular gerçekleştirildi:

• T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü)

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye Emlak Katılım Bankası, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ile onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerini mümkün olan en kısa sürede nihayete erdirmeyi hedefliyor.

Borsada işlem gören Katılımevim (KTLEV) yatırımcıları başta olmak üzere tasarruf finansman ve katılım bankacılığı sektöründeki dengeleri değiştirmesi beklenen bu stratejik hamlenin, onay süreçlerinin ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

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