İBB davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı ve Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Bolak, yakalama kararının ardından yaptığı açıklamada yargı sürecinden kaçmadığını ve ifade vermek üzere Türkiye'ye geleceğini söylemişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında, duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

SİNAN BOLAK HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre, hakkında yakalama kararı bulunan Mithat Sinan Bolak Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

Bolak'ın, hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda ifade işlemlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

"YARGI SÜRECİNDEN KAÇINMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bolak, hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada yurt dışında yaşadığı için kendisine telefonla ulaşılamadığını ve iletişim sürecinde aksaklık yaşandığını belirtmişti.

Yargı sürecinden kaçmadığını vurgulayan Bolak, Türkiye'ye geliş tarihinin yakalama kararından önce belirlendiğini ifade ederek bu tarihi öne çekip en kısa sürede mahkemede hazır bulunacağını açıklamıştı.

Bolak, açıklamasında hukuki sürece ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.

İDDİANAMEDE HANGİ SUÇLAMALAR YER ALIYOR?

İddianamede Bolak'a, Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü döneme ilişkin olarak "İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması" suçlamaları yöneltiliyor.

Söz konusu ifadeler iddianamede yer alan suçlamalar olup, Bolak hakkındaki yargı süreci devam ediyor.