Son kampanya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Alışveriş ve kira desteklerinin eylül ayı itibarıyla da hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya devam edeceği öğrenildi.

Daha önce hane başına 2 bin 500 TL olarak uygulanan sosyal destek tutarları, yapılan yeni düzenlemeyle 4 bin TL’ye çıkarıldı.

Zammın yansıtıldığı ilk ödemeler ağustos ayında gerçekleştirildi ve uygulamanın eylül ayı ile takip eden dönemlerde de kesintisiz devam edeceği açıklandı.

Ağustos döneminde belediye bütçesinden emeklilerin banka kartlarına aktarılan toplam kaynak miktarı 89 milyon 896 bin TL olarak kaydedildi. Bu ödemenin detayları ise şu şekilde:

• Alışveriş Desteği: 19 bin 100 emekli hanesine toplam 72 milyon 388 bin TL

• Kira Desteği: 5 bin emekli hanesine toplam 17 milyon 508 bin TL

ÜCRETSİZ SU TÜKETİMİ VE YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI

Sosyal destek programı yalnızca nakdi yardımlarla sınırlı kalmıyor. Şartları taşıyan ve adına kayıtlı su aboneliği bulunan emeklilere yönelik su faturası kolaylığı da sağlanıyor:

• Aylık su kullanımının ilk 4 metreküplük kısmı tamamen ücretsiz karşılanıyor.

• 4 metreküpü aşan kullanımlarda ise kalan tutar %50 indirimli tarifeden faturalandırılıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Desteği Programı'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki kanallar üzerinden başvuru yapabiliyor:

• Dijital Portal: Belediye'nin resmi başvuru adresi olan bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden online başvuru,

• Çağrı Merkezi: Alo 153 Hemşehri İletişim Merkezi,

• Saha Noktaları: Kentin çeşitli bölgelerinde yer alan Danışma ve Dayanışma Noktaları.

Başvurular, belediyenin belirlediği sosyo-ekonomik kriterler doğrultusunda değerlendirilerek hak sahiplerine ulaştırılıyor.