Hazırlanan "Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi" kapsamında sağlanan 750 milyon dolarlık kaynakla birlikte Türkiye’nin 2026 yılında Dünya Bankası’ndan temin ettiği uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman tutarı 9 milyar doları geride bıraktı.

DEV PROJEYİ İKİ KURUM BİRLİKTE YÜRÜTECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, sağlanan 750 milyon dolarlık kaynak doğrudan tarımsal gıda işletmelerinin ve üretici örgütlerinin gelişimine aktarılacak.

Projenin yürütücülüğünü ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üstlenecek.

Projenin temel hedefleri şu şekilde belirlendi:

• Verimlilik ve Rekabet: Tarımsal gıda değer zincirlerinin entegrasyonunu ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak.

• Pazara Erişim Kolaylığı: Üretici örgütleri ile işletmelerin katma değer yaratma, büyüme ve ürünlerini doğrudan pazara ulaştırma kapasitelerini geliştirmek.

BAKAN ŞİMŞEK: "SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN DIŞ FİNANSMAN AKIŞI SÜRÜYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, onaylanan dev kredi paketine ilişkin yaptığı değerlendirmede Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine dikkat çekti.

Türkiye’nin üretim ekosistemini güçlendiren projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla, Orta Vadeli Program çerçevesinde uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman temin çalışmalarımız hız kesmiyor. Bu krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek."

Atılan bu kritik adımla birlikte, Türkiye'nin kırsal kalkınma hamlesine uluslararası piyasalardan sağlanan güçlü finansman desteği ivme kazanmış oldu.