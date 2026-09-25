Bitget tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, güvenlik sistemlerinin mobil uygulama altyapısı üzerinden gerçekleştirilen şüpheli ve yetkisiz transferleri anında tespit ettiği ifade edildi.

Olayın fark edilmesiyle birlikte acil müdahale prosedürlerini çalıştıran şirket, olası kayıpların önüne geçmek amacıyla radikal adımlar attı.

Borsa yönetimi, söz konusu güvenlik ihlalinin yalnızca günlük işlemler için kullanılan kısıtlı sayıdaki operasyonel hesapla sınırlı kaldığını, soğuk cüzdanlarda tutulan ana rezervlerin ve platform varlıklarının büyük çoğunluğunun güvende olduğunu vurguladı.

ALIM-SATIM AÇIK, ÇEKİM İŞLEMLERİ İNCELEME ALTINDA

Kullanıcıların mevcut durumdan etkilenme derecesine ilişkin detayları paylaşan Bitget yetkilileri, platformdaki güncel tabloyu şu şekilde özetledi:

• Para Çekme İşlemleri: Güvenlik ve altyapı incelemeleri tamamlanana kadar donduruldu.

• Alım-Satım ve Para Yatırma: Normal seyrinde kesintisiz devam ediyor.

• Kullanıcı Bakiyeleri: Varlıkların hesaplarda doğru ve eksiksiz şekilde görüntülendiği bildirildi.

Devam eden soruşturmanın gizliliği ve güvenlik protokolleri gereği saldırının teknik detaylarına ilişkin şu aşamada kapsamlı bir açıklama yapılmayacağı kaydedildi.

CEO GRACY CHEN’DEN İLK AÇIKLAMA: "ANA REZERVLER GÜVENDE"

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Bitget CEO’su Gracy Chen, siber ihlalin şirketin günlük işlem altyapısının dar bir bölümünü etkilediğini doğruladı.

Chen, ana rezervlerde veya kullanıcıların teminat varlıklarında herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmediğini belirterek, önceliklerinin kullanıcı fonlarının tam korumasını sağlamak olduğunu ifade etti.