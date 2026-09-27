Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağan mali genel kurulda kulübün önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelere ilişkin önemli kararlar alındı.

Kongre üyeleri, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kuruluna 9 proje ve işlem için yetki verdi. Kararlar, kulübün gayrimenkullerinden stadyum kapasitesine, yeni ticari yatırımlardan Fenerbahçe Üniversitesi'ne kadar geniş bir alanı kapsıyor.

FENERBAHÇE'DE 9 PROJE İÇİN YETKİ ÇIKTI

Genel kurulda yönetimin yetkilendirildiği başlıklar şöyle:

1- Yeni taşınmazların edinilmesi: Kulübün amaçları doğrultusunda kamu kurumları veya üçüncü kişilerden kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı yoluyla taşınmaz edinilebilmesi için yönetime görev süresi sonuna kadar yetki verildi.

2- Samandıra'daki arazi: Can Bartu Tesisleri'nin Hazine'ye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için gerekli girişimlerin yapılmasına onay çıktı.

3- Eski Kenan Evren Lisesi projesi: Kadıköy Zühtüpaşa'daki 13 bin 972 metrekarelik alanda planlanan proje ile tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması için yönetim yetkilendirildi.

4- Maltepe Futbol Akademisi: Maltepe Atışokulu Mahallesi'ndeki 124 bin 217,53 metrekarelik alanda Futbol Akademisi projesinin hayata geçirilmesine yönelik işlemler için yetki verildi.

5- Dereağzı projesi: Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki Metin Aşık binasına ilişkin proje için yönetimin gerekli işlemleri yapmasının önü açıldı.

6- Stadyumun kapasitesi artırılacak: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin seyirci kapasitesinin artırılmasına yönelik proje için yönetim yetkilendirildi.

7- Fenerbahçe markasıyla gayrimenkul projeleri: Üçüncü kişilerle gerçekleştirilecek gayrimenkul geliştirme projelerinde Fenerbahçe markası ve marka unsurlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler için yetki çıktı.

8- Yeni şirket ve yatırımlar: Yönetim; Türkiye'de ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek veya vakıf kurma ya da bunlara katılma, hisse alma ve geri alma, tür değiştirme veya tasfiye işlemlerinde yetkilendirildi.

9- 120. Yıl Piyangosu ve üniversite süreci: Milli Piyango İdaresi'nin izniyle planlanan "120. Yıl Piyangosu" için gerekli işlemlerin yürütülmesi kararlaştırıldı. Fenerbahçe Üniversitesi ile Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasındaki iş birliğinin gözden geçirilmesi, sözleşmelerin değerlendirilmesi ve gerektiğinde hukuki süreç başlatılması konusunda da yönetim yetkilendirildi.

FENER HİSSESİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Genel kurul kararları arasında borsa yatırımcıları açısından özellikle stadyum kapasitesinin artırılması ve gayrimenkul geliştirme projeleri öne çıkıyor.

Stadyum projesinin tamamlanması durumunda daha yüksek seyirci kapasitesi; bilet, kombine, loca ve maç günü gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayabilir. Gayrimenkul projeleri ve Fenerbahçe markasının ticari projelerde değerlendirilmesi de kulüp açısından yeni gelir alanları yaratabilir.

Yıl Piyangosu ve yeni ticari yatırımlara yönelik yetkiler de gelir çeşitlendirmesi açısından izlenebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Bununla birlikte genel kuruldan yetki çıkması, söz konusu projelerin hemen hayata geçirileceği veya Fenerbahçe Futbol AŞ'nin (FENER) mali tablolarına doğrudan gelir yazılacağı anlamına gelmiyor. Projelerin hangi tüzel kişilik üzerinden yürütüleceği, yatırım maliyetleri, finansman modeli ve gelir paylaşımının açıklanması FENER üzerindeki olası etkinin belirlenmesi açısından kritik olacak.

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