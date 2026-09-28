Halk TV'de yer alan habere göre; Fon soruşturmasında gözaltılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da daha önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

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