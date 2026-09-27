Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) personel alımı için düğmeye bastı. Resmi Gazete'de yayımlanan sınav ilanına göre Kurul bünyesinde görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Adaylar Ankara'daki SPK merkezinde ve/veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilecek.

SPK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların 2025 veya 2026 yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinden en az 75 puan almış olması gerekiyor.

Başvuruların ardından KPSS puanına göre sıralama yapılacak ve ilk 800 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.

Adaylarda ayrıca ilanda belirtilen lisans programlarından mezun olma ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

SPK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

SPK uzman yardımcılığı için başvurular 12-26 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden "Sermaye Piyasası Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden yapılacak.

SINAV 14-15 KASIM'DA

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'daki Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yapılacak.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar daha sonra sözlü sınava çağrılacak. Sınava ilişkin duyuru ve sonuçlar SPK'nin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.