Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilimi dindirmeye yönelik diplomatik temaslar bir kez daha sonuçsuz kaldı.

Trump’ın, kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinin ardından İran’a yönelik hava harekatlarını yeniden başlatmayı değerlendirdiği iddia edildi.

"SEÇİM SONRASI BOMBARDIMAN MASADA"

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi açıklanmayan üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, İran’ın masaya koyduğu kısa vadeli barış planına şüpheyle yaklaştı.

ABD Başkanının, Tahran'ın şartlarını yerine getireceğine inanmadığı ve kurmaylarına "kasım ayındaki kongre ara seçimlerinin hemen ardından İran'a yönelik bombardıman operasyonlarına yeniden başlanabileceğini" söylediği öne sürüldü.

Haberde ayrıca Trump’ın şu aşamada geniş çaplı askeri operasyonlara hemen başlamak istemediği, bunun sebebinin ise ABD ordusunun mühimmat stoklarını koruma ve olası diğer küresel krizlere karşı ihtiyatlı davranma stratejisi olduğu iddia edildi.

TAHRAN NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Söz konusu teklif, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

Erakçi, küresel petrol ve gaz ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nın yeniden gemi trafiğine açılması ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması amacıyla arabulucu ülkeler (Qatar vb.) üzerinden Washington'a 7 günlük somut bir plan sunduklarını belirtmişti. Plan kapsamında;

• ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması,

• İran'a ait dondurulan yaklaşık 12 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılması,

• Petrol ihracatına yönelik yaptırımların esnetilmesi istenmişti.

SEÇİM HESAPLARI VE BÖLGESEL RİSKLER

İran tarafı anlaşmanın kasım ayındaki ABD ara seçimlerinden önce sağlanmasını hedeflerken, Trump ise seçim sonrasında Washington'ın elinin daha güçlü olacağı görüşünü savunuyor.

Karşılıklı sert açıklamalar ve stratejik hamleler, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği ile küresel enerji piyasaları üzerindeki baskının bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor.