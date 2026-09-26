"Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşımda bulunan Tarakçı, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gazeteci Ali Tarakçı'nın söz konusu paylaşımını mercek altına aldı.

Başsavcılık, paylaşımla ilgili Türk Ceza Kanunu kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Tarakçı'nın ikametinde arama yapılması ve dijital materyallerine incelenmek üzere el konulması kararlaştırıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ KARARI

Gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarakçı'nın sosyal medya hesabına yönelik kısıtlama talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakımliği, gazeteci Ali Tarakçı'nın X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı’na resmi bildirim yapıldığı öğrenildi. Kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam eden Tarakçı’nın adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.