Fon soruşturması kapsamında CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında mal varlığı tedbiri kararı verildiğine ilişkin haberlerin ardından CW Enerji'den (CWENE) açıklama geldi. Şirket, CW Enerji hakkında alınmış herhangi bir tedbir veya karar bulunmadığını bildirdi.

"ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ALINMIŞ TEDBİR YOK"

CW Enerji, gündemdeki fon soruşturmasının şirketle ilgisinin bulunmadığını belirtirken, Yönetim Kurulu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan mal varlığı tedbiri kararına ilişkin sürecin takip edildiğini bildirdi.

Şirket açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şirketimiz hakkında alınmış herhangi bir tedbir veya karar söz konusu değildir. Şirketimizin tüm faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kesintisiz bir şekilde devam etmekte olup, söz konusu malvarlığı tedbir kararının Şirketimizin finansal durumu ve operasyonları ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

FAALİYETLER KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

CW Enerji, soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan gelişmelerin şirketin finansal durumu ve operasyonları üzerinde bir etkisinin bulunmadığını vurguladı.

Şirket ayrıca yatırımcılardan gerçeğe aykırı ve yanıltıcı içeriklere dayanan haber ve yorumlara itibar etmemelerini, resmi makamların açıklamalarını takip etmelerini istedi.

Kamuya açıklanması gereken yeni bir gelişme olması halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında bilgilendirme yapılacağı belirtildi.