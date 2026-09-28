Yurt içinde yeni haftanın ilk işlem gününde gözler Borsa İstanbul'a çevrilirken, fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler ve SPK'nın tasfiye sürecindeki fon yatırımcılarına yönelik açıklaması gündemin ilk sırasında yer alıyor. Küresel piyasalarda ise jeopolitik gelişmeler ile merkez bankalarından gelecek mesajlar takip edilecek.

NE OLDU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye alınan fonlarda 17 Eylül'de TEFAS'a iletilen ancak platform tarafından iptal edilen alım ve satım talimatlarının sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payları oranında ödeme yapılacağını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında 45 firma, 19 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşa yönelik mal varlığı tedbirlerinin, SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda kaldırıldığı bildirildi.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin İran tarafından sunulan teklifi reddettiğinin açıklanmasının ardından, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmanın yalnızca diplomasi yoluyla çözülebileceğini yineledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görevinden istifa ettiğini açıklayarak 25 Ekim'de gerçekleştirilecek erken genel seçime Sırp İlerleme Partisi'nin listesinden katılacağını duyurdu. Vucic'in istifasının ardından cumhurbaşkanlığı görevine Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic vekalet edecek.

İsviçre'de seçmenler, ülkenin askeri ittifaklara katılımını, NATO ile iş birliğini ve ekonomik yaptırım uygulamalarını sınırlandırmayı öngören tarafsızlık girişimini yüzde 70,2 oyla reddetti.

BUGÜN NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 25 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

AEFES – 15 milyar TL’ye kadar yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

ALVES – TMSF tarafından atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin görevlerine başladığı açıklandı.

ARDYZ – Tokat Erbaa Belediyesi’nin EDS ihalesinde 430,3 milyon TL ile en avantajlı teklifi veren şirketin, 10 yıl süreli ihale sözleşmesini imzaladığı açıklandı.

AYES – Ahmet Acar tarafından 158.478 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

AYES – Şirketin İstanbul Arnavutköy’deki kooperatif arsasını 7,8 milyon dolar yatırımla büyütmek için gerekli işlemleri başlatma kararı aldığı açıklandı.

DARDL – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu BBB- (tr), kısa vadeli ulusal kredi notu J3 (tr) olarak belirlenirken, not görünümlerinin durağan olduğu açıklandı.

DMRGD – VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Ekim seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

EBEBK – Bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri’ndeki %100 payının 55,4 milyon TL bedelle altı gerçek kişiye devredildiği açıklandı.

EKGYO – Şirketin, Bursa Nilüfer’deki arsa için Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeliyle proje geliştirme protokolü imzaladığı; arsanın bu kapsamda bedel ödenmeden şirket adına tescil edildiği ve basında yer alan yaklaşık 20 milyar TL’lik satın alma iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

ERCB – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunun BBB- (tr) olarak teyit edildiği, not görünümünün negatiften durağana revize edildiği açıklandı.

ESCAR – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunun B- (tr), kısa vadeli ulusal kredi notunun J4 (tr) olarak belirlendiği ve not görünümlerinin negatif olduğu açıklandı.

ETILR – Bedelli sermaye artırımından elde edilen 77 milyon TL’lik fonun tamamının kullanıldığı; 49 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerine, 26,9 milyon TL’sinin işletme sermayesine, 1,1 milyon TL’sinin sermaye artırım maliyetlerine ayrıldığı açıklandı.

EUREN – Şirketin Romanya’da %100 bağlı ortaklık kurmasıyla birlikte 2026 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren mali tablolarını konsolide olarak yayımlayacağı açıklandı.

FONET – Denizli İl Sağlık Müdürlüğünün 36 aylık SBYS hizmet alımı ihalesinde 153,99 milyon TL ile en uygun teklifin verildiği açıklandı.

GLCVY – AKBNK’ın tahsili gecikmiş alacak satış ihalesinde kazanılan 1,55 milyar TL anapara büyüklüğündeki 3 portföyün devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ISSEN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı İnter Tekstil Ambalaj’ı devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesine onay verilmesi için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KRDMA & KRDMB & KRDMD – Pay geri alım programı kapsamında 4 ay süreyle azami 11,4 milyon adet payın geri alınması için azami 750 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

KTLEV – Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın paylarının Emlak Katılım Tasarruf Finansman’a devri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK’ya izin başvuruları yapıldığı açıklandı.

LINK – “LİNK Proje Takip Sistemi” yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı, projenin 1,44 milyon TL bütçeyle 6 ayda tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

LMKDC – Şirketin ana ortağı Limak Çimento’nun, Turkishtime’ın 2025 yılı Ar-Ge 500 araştırmasında ilk 250’ye giren tek çimento üreticisi olduğu açıklandı.

OFSYM – Çorum’da kurulması planlanan 2,5 MWe kurulu gücündeki GES projesi için yapı ruhsatı alındığı açıklandı.

OZATD – Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildiği açıklandı.

OZATD – Ana ortağa ait 2.100.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya yapılan başvurunun ardından herhangi bir pay satışı gerçekleşmediği ve ana ortağın satış planından vazgeçtiği açıklandı.

PASEU – Pasifik Grubu ortaklarının PASEU paylarını yatırımcılara pazarlanan fonlara satmadığı; nisan ayında bazı payların Pusula Portföy bünyesindeki kapalı PHB fonuna katılma payları karşılığında devredildiği ve söz konusu payların aynen iadesi yoluyla fonun tasfiyesi için başvuru yapıldığı açıklandı.

PEKGY – Tera Yatırım Holding’in zorunlu pay alım teklifi sürecini sonlandırma kararı aldığı açıklandı.

PETKM – Fitch Ratings tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun “CCC” olarak teyit edildiği açıklandı.

PRKAB – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunun A (tr), kısa vadeli ulusal kredi notunun J1 (tr) olarak belirlendiği, not görünümlerinin durağan olduğu açıklandı.

PSDTC – İdeacore Finansal Yatırımlar’ın tüm aktif ve pasifleriyle devralınması yoluyla planlanan birleşme sürecinden vazgeçildiği açıklandı.

SANFM – İlişkili taraf Sanicar Turizm’den 25 binek ve 9 ticari aracın aylık 1,7 milyon TL bedelle 1 yıl süreyle kiralanmasına karar verildiği açıklandı.

TRALT – Şirketin sahip olduğu TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama paylarının %44’üne karşılık gelen 6.600.000 adet payın Türk Altın Holding’e satılmasına karar verildiği açıklandı.

TRENJ – TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama’nın sermayesinin %28’ini temsil eden 4.200.000 adet payın Türk Altın Holding’e 6,16 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

TRMET – TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama’nın sermayesinin %28’ini temsil eden 4.200.000 adet payın Türk Altın Holding’e 6,16 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

VESBE – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunun BB+ (tr), kısa vadeli ulusal kredi notunun J3 (tr) olarak belirlendiği, not görünümlerinin durağan olduğu açıklandı.

VESTL – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunun BBB (tr)’den BB+ (tr)’ye indirildiği, kısa vadeli ulusal kredi notunun J3 (tr) ve not görünümlerinin durağan olduğu açıklandı.

YATAS – Vivense ile birleşme görüşmelerinin sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ALKA – Şirketin tahsisli sermaye artırımı kararından vazgeçtiği açıklandı.

ALKA – Şirket sermayesinin 735 milyon TL’den %37,5 oranında bedelli olarak 275,6 milyon TL artışla 1,01 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

SEGYO – Şirket sermayesinin 813,6 milyon TL’den %100 bedelli artırımla 813,6 milyon TL artışla 1,63 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği, daha önce açıklanan %250 oranlı sermaye artırım planının revize edildiği açıklandı.

VRGYO – Şirket sermayesinin 820 milyon TL’den %100 bedelli olarak 820 milyon TL artışla 1,64 milyar TL’ye çıkarılmasına ilişkin SPK başvurusunun geri çekilmesine karar verildiği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat LKMNH 0,2315 0,1968 1,89% 28.09.2026 12,28 12,05 DESA 0,0840 0,0714 0,96% 30.09.2026 KIMMR 0,2083 0,1771 1,84% 30.09.2026 TUPRS 6,7470 5,7349 1,66% 30.09.2026

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 25 Eylül 2026 tarihinde KAP'a bildirdiği pay alım-satım işlemlerine ilişkin duyurulardan derlenenler şöyle;

AHGAZ – Pay geri alım programı kapsamında 335.654 adet pay 44,06 – 44,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFGY – Pay geri alım programı kapsamında 2.100.000 adet pay geri alındı.

AKSGY – Mehmet Emin Çiftçi tarafından 9,36 – 9,47 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,07’ye yükseldi.

ALFAS – Pay geri alım programı kapsamında 100.000 adet pay 33,38 TL ortalama fiyattan geri alındı.

ATAKP – Pay geri alım programı kapsamında 80.000 adet pay 35,80 – 36,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATLAS – Şirketin, fon soruşturmasına konu Atlas Portföy ile ortaklık, iştirak, yönetim veya sermaye ilişkisi bulunmadığı; basında yer alan haberlerin isim benzerliğinden kaynaklandığı açıklandı.

AVHOL – Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli tarafından 26,20 – 26,88 TL fiyat aralığından 94.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,06’ya yükseldi.

BAHKM – Vahit Burak Akbal tarafından 181,00 – 197,00 TL fiyat aralığından net 49.884 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 37,20 – 37,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Pay geri alım programı kapsamında 4.100.050 adet pay 5,31 – 5,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

DCTTR – Pay geri alım programı kapsamında 48.298 adet pay 3,59 – 3,67 TL fiyat aralığından geri alındı.

DMSAS – SARKY tarafından 5,53 – 5,75 TL fiyat aralığından 800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %44,84’e yükseldi.

DMSAS – Sparta Portföy tarafından 215.963 adet pay alımı ve 1.099.208 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,61’e geriledi.

EFOR – Efor Holding tarafından 12,84 – 13,08 TL fiyat aralığından 24.166.785 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,79’a yükseldi.

EKDMR – Pay geri alım programı kapsamında 133.000 adet pay 32,58 – 33,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKGYO – Pay geri alım programı kapsamında 260.000 adet pay 19,17 – 19,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş İnşaat tarafından 4,10 TL ortalama fiyattan 354.039 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,09’a yükseldi.

ETILR – Pay geri alım programı kapsamında 4.726.473 adet pay 6,24 – 6,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

FLAP – Gökhan Saygı tarafından 11,80 TL fiyattan 60.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,95’e yükseldi.

GEDIK – Pay geri alım programı kapsamında 345.000 adet pay 4,97 – 5,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENIL – Pay geri alım programı kapsamında 650.000 adet pay 6,40 TL fiyattan geri alındı.

GOKNR – Tijaria GG Gıda Yatırım tarafından 16,13 TL ortalama fiyattan 375.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,29’a yükseldi.

GRTHO – Pay geri alım programı kapsamında 10.000 adet pay 108,50 TL fiyattan geri alındı.

GSDHO – Delta Global AG tarafından 4,02 – 4,05 TL fiyat aralığından 10.026.574 adet pay alınırken, birlikte hareket edenlerin şirket sermayesindeki payı %34,49’a yükseldi.

INTET – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu tarafından 50,05 – 52,50 TL fiyat aralığından 650.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %78,60’a yükseldi.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 6,00 – 6,19 TL fiyat aralığından 657.195 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,37’ye yükseldi.

KRDMA & KRDMD – Pay geri alım programının tamamlandığı; program kapsamında 3.068.245 adet KRDMA payı için 48,96 milyon TL, 4.400.000 adet KRDMD payı için 76,94 milyon TL harcandığı açıklandı.

KUYAS – Cahit Balyen tarafından 33,40 TL fiyattan 30.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,61’e yükseldi.

LIDER – Pay geri alım programı kapsamında 200.000 adet pay 9,34 TL fiyattan geri alındı.

LKMNH – Pay geri alım programı kapsamında 4.000 adet pay 11,89 – 11,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

LMKDC – Pay geri alım programı kapsamında 50.000 adet pay 22,58 – 22,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

MASFN – Pay geri alım programı kapsamında 167.731 adet pay 37,82 – 38,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Pay geri alım programı kapsamında 200.000 adet pay 37,30 – 37,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Pay geri alım programı kapsamında 30.562 adet pay 14,08 TL ortalama fiyattan geri alındı.

METEN – Metin Güneş tarafından 17,90 – 18,30 TL fiyat aralığından 1.714.621 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,10’a yükseldi.

MMCAS – Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Gümüş tarafından 18,63 TL fiyattan 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,66’ya yükseldi.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 9,09 TL ortalama fiyattan 164.992 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,19’a yükseldi.

NTHOL – Pay geri alım programı kapsamında 240.000 adet pay 36,90 – 37,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

OYLUM – Pay geri alım programı kapsamında 26.756 adet pay 6,05 TL fiyattan geri alındı.

PCILT – Pay geri alım programı kapsamında 50.000 adet pay ortalama 30,86 TL fiyattan geri alındı.

PSGYO – Fatih Erdoğan tarafından 1,88 TL fiyattan 3.677.311 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,23’e yükseldi.

RNPOL – Pay geri alım programı kapsamında 1.400.000 adet pay 1,99 – 2,09 TL fiyat aralığından geri alındı.

SDTTR – İş Portföy tarafından 17,50 TL fiyattan 74.345 adet pay satılırken, fonların fiili dolaşımdaki pay oranı %2,99’a geriledi.

SUWEN – Pay geri alım programı kapsamında 860.500 adet pay 4,93 TL fiyattan geri alındı.

SUWEN – Ali Bolluk tarafından 5,03 – 5,25 TL fiyat aralığından 325.200 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,02’ye yükseldi.

SUWEN – Özcan Sümer tarafından 5,18 TL fiyattan 194.879 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,24’e yükseldi.

TGSAS – Pay geri alım programı kapsamında 2.849 adet pay 103,82 TL ortalama fiyattan geri alındı.

TTKOM – Pay geri alım programı kapsamında 365.000 adet pay 54,61 TL fiyattan geri alındı.

TUKAS – Pay geri alım programı kapsamında 2.031.121 adet pay 2,28–2,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Pay geri alım programı kapsamında 2.742.423 adet pay 5,80 TL ortalama fiyattan geri alındı.

ULUFA – Pay geri alım programı kapsamında 3.000.000 adet pay 1,47 TL ağırlıklı ortalama fiyattan geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)