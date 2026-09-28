Açıklamaya göre, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) paylarında temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesine gidildi.

LKMNH'DE TEMETTÜ SONRASI FİYAT DÜZELTMESİ

Borsa İstanbul'un KAP'a ilettiği açıklamaya göre detaylar şöyle:

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,2314814 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,1967591 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 12,048 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI HİSSE FİYATI NEDEN DÜZELTİLİYOR?

## BU HAFTA 3 ŞİRKET DAHA TEMETTÜ ÖDEYECEK LKMNH'nin ardından 30 Eylül'de DESA KIMMR ve TUPRS yatırımcılarına temettü dağıtacak. TUPRS pay başına 6,7470 TL brüt temettüyle haftanın en yüksek tutarlı temettü ödemesini gerçekleştirecek. | Şirket | Brüt (TL) | Net (TL) | Temettü Verimi | Dağıtım Tarihi | |---|---:|---:|---:|---| | LKMNH | 0,2315 | 0,1968 | 1,89% | 28.09.2026 | | DESA | 0,0840 | 0,0714 | 0,96% | 30.09.2026 | | KIMMR | 0,2083 | 0,1771 | 1,84% | 30.09.2026 | | TUPRS | 6,7470 | 5,7349 | 1,66% | 30.09.2026 |

Temettü ödemesiyle şirketten hissedarlara nakit çıkışı gerçekleştiği için pay fiyatında teorik düzeltme yapılıyor. Borsa İstanbul'un uygulamasına göre nakit temettü dağıtımında teorik fiyat, hissenin son kapanış fiyatından brüt temettü tutarının çıkarılmasıyla hesaplanıyor. Bu fiyat hissenin piyasada kesin olarak işlem göreceği fiyatı değil, temettü sonrası teorik değerini ifade ediyor.

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