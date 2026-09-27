Ekim 2026 temettü takvimi belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden AEFES, ASTOR, EBEBK, BASCM ve MCARD'ın da aralarında bulunduğu hisseler ekim ayında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Peki ekim ayında temettü verecek hisseler hangileri, temettü tarihleri ne zaman ve hisse başına kaç TL ödeme yapılacak? İşte Ekim 2026 temettü takvimi ve şirketlerin açıklanan ödeme tutarları...

EKİM 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ

Hisse Tarih Dağıtılacak nakit kâr payı Hisse başı net temettü AEFES 5 Ekim 2026 854.333.881,35 TL 0,14 TL TRALT 6 Ekim 2026 1.361.062.500,00 TL 0,43 TL ASTOR 15 Ekim 2026 1.858.750.165,07 TL 1,86 TL EBEBK 15 Ekim 2026 85.000.000,00 TL 0,53 TL BEGYO 20 Ekim 2026 10.000.000,00 TL 0,01 TL BASCM 21 Ekim 2026 5.099.855.800,02 TL 0,90 TL MCARD 23 Ekim 2026 202.371.744,00 TL 2,19 TL OSMEN 26 Ekim 2026 17.000.000,00 TL 0,04 TL SRVGY 26 Ekim 2026 250.000.000,00 TL 0,08 TL MERIT 27 Ekim 2026 286.100.000,00 TL 0,85 TL MEDTR 27 Ekim 2026 11.475.000,00 TL 0,10 TL DESA 30 Ekim 2026 40.000.000,00 TL 0,08 TL

Önümüzdeki haftada ise TUPRS dahil 4 dev hisse temettü dağıtacak.

EKİM AYININ EN YÜKSEK TEMETTÜSÜ HANGİ HİSSEDE?

Hisse başına net ödeme tutarı dikkate alındığında mevcut ekim takviminde MCARD yaklaşık 2,19 TL ile ilk sırada bulunuyor. MCARD'ı 1,86 TL ile ASTOR, 0,90 TL ile BASCM ve 0,85 TL ile MERIT takip ediyor.

TEMETTÜ ALMAK İÇİN HİSSE NE ZAMAN ALINMALI?

Temettü hakkından yararlanmak isteyen yatırımcı açısından kritik tarih hak kullanım tarihi. Genel olarak yatırımcının hak kullanım tarihinden önceki son işlem gününün kapanışında hisse sahibi olması gerekiyor. Hak kullanım gününde hisse temettü hakkı ayrılmış şekilde işlem görmeye başlıyor.

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