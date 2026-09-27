Borsa İstanbul'da son haftaların en sert satışlarının görüldüğü hisselerden biri Tera Yatırım Teknoloji Holding oldu.

TEHOL hisseleri 16 Eylül'de başlayan satış dalgasının ardından 25 Eylül'e kadar geçen 8 işlem gününün tamamını yaklaşık yüzde 10 kayıpla tamamladı. Hissede ise yeni haftadan itibaren VBTS kapsamındaki tedbir sona eriyor.

8 İŞLEM GÜNÜ ÜST ÜSTE TABAN

TEHOL hissesi 15 Eylül'de 47,82 TL'den kapanmasının ardından 16 Eylül'de yüzde 10 düşüşle 43,04 TL'ye geriledi.

Satışlar sonraki işlem günlerinde de devam etti.

Hisse sırasıyla;

16 Eylül: 43,04 TL

17 Eylül: 38,74 TL

18 Eylül: 34,88 TL

21 Eylül: 31,40 TL

22 Eylül: 28,26 TL

23 Eylül: 25,44 TL

24 Eylül: 22,90 TL

25 Eylül: 20,62 TL

seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Böylece TEHOL, 8 işlem gününde 47,82 TL'den 20,62 TL'ye gerilerken yaklaşık yüzde 57 değer kaybetti.

TEHOL'DE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI SONA ERİYOR

Hissede yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından yeni haftada bir başka gelişme daha yatırımcıların takibinde olacak.

TEHOL paylarına uygulanan kredili işlem yasağının süresinin sona ermesiyle birlikte hisse, 28 Eylül Pazartesi günü söz konusu tedbir olmadan işlem görmeye başlayacak.

Kredili işlem yasağının sona ermesi, hissenin fiyatının yükseleceği veya satış baskısının sona ereceği anlamına gelmiyor. Tedbirin kalkması yalnızca ilgili işlem kısıtlamasının sona ermesi anlamını taşıyor.