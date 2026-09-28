Özellikle benzin fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, pompadaki rakamların bazı illerde 100 TL sınırına dayanması bekleniyor.

Yapılacak düzenlemenin detaylarına göre zam oranları vergi kalemlerindeki değişimlerden kaynaklanıyor:

• Benzinde Tarihi Artış: Eşel mobil sisteminin sona ermesi nedeniyle benzinde 10,40 TL'lik ÖTV artışı gerçekleşecek. Yüzde 20'lik KDV'nin de eklenmesiyle birlikte benzinin litre fiyatındaki toplam artış 12,48 TL (yaklaşık 12,5 TL) bulacak.

• Motorine 3,60 TL Zam: Motorinde ise 3 TL'lik ÖTV artışına KDV'nin dahil edilmesiyle pompa fiyatı 3,60 TL zamlanacak.

AKARYAKIT FİYATLARI 100 TL SINIRINDA

Beklenen zamların pompaya yansıması halinde, Türkiye'nin en yüksek akaryakıt fiyatlarına sahip illerinden Hakkari'de rakamlar tarihi zirveye ulaşacak.

Düzenleme sonrası Hakkari'de motorinin litresi 99,90 TL'ye yükselerek 100 TL eşiğine dayanırken, benzin ise 95,48 TL seviyelerine çıkacak.

GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

1 Ekim Perşembe gününe kadar ekonomi yönetiminin yeni bir vergi kararı alıp almayacağı merakla bekleniyor.

Eğer belirtilen tarihe kadar herhangi bir müdahale yapılmazsa, artışlar doğrudan tabela fiyatlarına yansıtılacak.

28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNCEL MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi