Banka tarafından yapılan açıklamaya göre tahsili gecikmiş alacaklar portföyünün önemli bir kısmı varlık yönetim şirketlerine devredildi.

Akbank'ın bilançosunu temizleme ve aktif kalitesini artırma adımları kapsamında gerçekleştirdiği satışın detayları şu şekilde:

• Toplam Alacak Tutarı: 3.095.000.000 TL (3,095 milyar TL)

• Satış Bedeli: 488.000.000 TL (488 milyon TL)

Söz konusu takipteki kredi alacak portföyü; Doğru Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş. olmak üzere 4 farklı varlık yönetim şirketine satıldı.

Yapılan bu devir işlemiyle birlikte Akbank, takipteki alacak stokunu azaltarak finansal yapısını güçlendirmeyi hedeflerken, ilgili alacakların tahsilat ve takip süreçleri devralan varlık yönetim şirketleri tarafından yürütülecek.

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