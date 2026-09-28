Fonların tasfiye süreci devam ederken yatırımcıların en fazla merak ettiği konuların başında ödemelerin ne zaman ve hangi sırayla gerçekleştirileceği geliyor.

Piyasa uzmanları ve bankacılardan edinildiği belirtilen bilgilere göre, ekonomi yönetiminin yaklaşık 455 bin yatırımcıyı kapsayan 7 aşamalı bir ödeme planı üzerinde çalıştığı iddia edildi.

İLK SIRADA 250 BİN TL'NİN ALTINDA ALACAĞI OLANLAR VAR

Gündemdeki plana göre ödeme sürecinde küçük tasarruf sahiplerine öncelik verilmesi planlanıyor.

İlk grupta 250 bin TL'nin altında alacağı bulunan yatırımcıların yer alacağı, bu gruba hızlı ve tam ödeme yapılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

İkinci aşamada alacağı 500 bin TL'ye kadar olan yatırımcıların, üçüncü aşamada ise 1 milyon TL'ye kadar alacağı bulunanların ödemelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

FON YATIRIMCILARI 7 GRUBA AYRILACAK

Üzerinde çalışıldığı öne sürülen ödeme sıralamasının şu şekilde olması bekleniyor;

250 bin TL'nin altında alacağı bulunan küçük yatırımcılar 500 bin TL'ye kadar alacağı bulunan yatırımcılar 1 milyon TL'ye kadar alacağı bulunan yatırımcılar Risk derecesi 1-2 seviyesindeki para piyasası fonlarının yatırımcıları Kendi imkanlarıyla ödeme yapabilecek şirket bağlantılı fonların yatırımcıları Risk derecesi 6-7 seviyesindeki serbest fon yatırımcıları 1 milyon TL'nin üzerinde alacağı bulunan yatırımcılar

Yüksek riskli serbest fonlarda bulunan yatırımcıların, fon portföylerindeki hisselerde yaşanan sert değer kayıpları nedeniyle alacaklarını kademeli şekilde tahsil edebileceği belirtiliyor.

1 MİLYON TL ÜZERİNDE ALACAĞI OLANLAR SON SIRADA

Planın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise yüksek bakiyeli hesaplara ilişkin.

İddiaya göre 1 milyon TL'nin üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri son aşamaya bırakılacak. Bu gruptaki ödemelerin tasfiye masasının nakit akışı ve portföylerdeki varlıkların satışından elde edilecek kaynağa bağlı olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

KAMU KAYNAĞI KULLANILACAK MI?

Üzerinde durulan bir diğer konu ise ödemelerin hızlandırılması için kamu kaynağı kullanılıp kullanılmayacağı.

Gündemdeki seçeneklerden birinin, tasfiye sürecinde oluşturulacak havuza kamu tarafından geçici "köprü finansmanı" sağlanması olduğu belirtiliyor. Bu modelde kamu kaynağının doğrudan zararı üstlenmesi yerine, sağlanan finansmanın daha sonra tasfiye masasından tahsil edilmesi öngörülüyor.

Bununla birlikte kamu kaynağının kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmadığı belirtiliyor.

RESMİ KARAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Söz konusu 7 aşamalı ödeme planının henüz resmi makamlar tarafından ilan edilmiş kesinleşmiş bir ödeme takvimi olmadığına dikkat çekiliyor.

Bu nedenle 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL sınırları ile ödeme sıralamasının mevcut haliyle kulislere yansıyan bir çalışma olduğu, nihai uygulamanın resmi açıklamalarla netleşeceği belirtiliyor.

(SONDAKİKA)