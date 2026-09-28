İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda hakkında yakalama çalışmaları sürdürülen Özata Denizcilik (BIST:OZATD) Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı’nın, 26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ’a çıktığı tespit edilmişti. İskender Balcı’nın bugün Türkiye’ye dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında soruşturma kapsamında adli işlemler devam ediyor.

OPERASYON ÖNCESİ KARADAĞ'A ÇIKMIŞ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan İskender Balcı'nın, 26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ'a çıkış yaptığı tespit edilmişti.

Hakkındaki yakalama çalışmaları sürerken Türkiye'ye dönen Balcı'nın adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Balcı hakkındaki adli işlemler devam ediyor.

İKİ HAFTA ÖNCE İSTİFA ETMİŞ

Borsa İstanbul'da OZATD koduyla işlem gören ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Özata Denizcilik'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan İskender Balcı'nın, operasyondan yaklaşık iki hafta önce görevinden istifa ettiği belirtildi.

Balcı'nın istifasının soruşturma sürecinden kısa süre önce gerçekleşmesi de gündeme geldi.

AİLE BAĞLANTILARI DA GÜNDEMDE

İskender Balcı'nın kayınpederinin Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik olduğu belirtilirken, babasının ise geçmişte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) üyelik yaptığı aktarıldı.

Fon soruşturmasının 4. dalgası kapsamında Türkiye'ye dönerek teslim olan Balcı hakkındaki soruşturma işlemleri sürüyor.