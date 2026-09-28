Dünyanın en değerli şirketi konumundaki Nvidia (NVDA), hissedarlarına yönelik dikkat çeken bir adım attı. Şirket, mevcut hisse geri alım programının büyüklüğünü önemli ölçüde artırma kararı aldı.

GERİ ALIMA 150 MİLYAR DOLAR DAHA EKLENDİ

Kaliforniya merkezli Nvidia tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, hisse geri alım programına 150 milyar dolarlık ilave yetki verildi.

Bu kararla Nvidia'nın geri alımlar için kullanabileceği kalan toplam tutar 235 milyar dolara ulaştı.

Şirket, söz konusu geri alım programını 2028 mali yılının sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

Hisse geri alımlarında şirketler piyasadan kendi paylarını satın alarak dolaşımdaki hisse miktarını azaltabiliyor. Bu durum diğer koşullar sabitken hisse başına kazanç gibi göstergeleri destekleyebiliyor.

NVIDIA HİSSELERİ BU YIL YÜZDE 20 YÜKSELDİ

Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme Nvidia'yı dünyanın en değerli şirketi haline getirirken, şirket hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazandı.

Nvidia, ağustos ayında gelecek mali yıl için satışlarının yüzde 70 büyümesini beklediğini açıklamıştı.

Şirket CEO'su Jensen Huang ise yapay zeka sektöründe bir balon oluştuğuna yönelik endişeleri azaltmaya çalışıyor.

JENSEN HUANG: UZUN VADELİ FIRSATLARA GÜVENİYORUZ

Huang, geri alım kararına ilişkin açıklamasında Nvidia'nın büyümesinin yapay zeka ve hızlandırılmış bilgi işleme teknolojilerine geçişten beslendiğini belirtti.

Huang, yeni geri alım yetkisinin şirketin önündeki uzun vadeli fırsatlara duyduğu güveni yansıttığını ifade etti.

NVIDIA HİSSELERİ YÜKSELDİ

Dev geri alım kararının ardından Nvidia hisseleri New York'taki piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,3 yükselerek 228 dolara çıktı.

Yatırımcıların odağında, şirketin 235 milyar dolara ulaşan geri alım programının yanı sıra yapay zeka yatırımlarındaki büyümenin Nvidia'nın satışlarına ne ölçüde yansımaya devam edeceği bulunuyor.