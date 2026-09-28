Astor Enerji (ASTOR), yatırımcılardan gelen soruların ardından finansal yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı. Şirket, SPK tarafından tasfiyeye tabi tutulan 3 yatırım fonunda toplam 376 milyon 611 bin 868 TL yatırımı bulunduğunu duyurdu. Astor Enerji, Tera ve Pusula grubu şirketleri ile fonlarında ise herhangi bir yatırımının olmadığını bildirdi.

TASFİYE EDİLEN 3 FONDA YATIRIMI BULUNUYOR

Astor Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin, SPK tarafından tasfiyeye tabi tutulan fonlar arasında Hedef Portföy Yönetimi tarafından yönetilen 2 fonda, Pardus Portföy Yönetimi bünyesinde ise 1 fonda yatırımı bulunuyor.

Böylece şirketin tasfiye kapsamındaki toplam 3 fonda bulunan yatırımının büyüklüğü 376 milyon 611 bin 868 TL olarak açıklandı.

TERA VE PUSULA AÇIKLAMASI

Astor Enerji, son dönemde fon soruşturması kapsamında gündeme gelen Tera ve Pusula gruplarına ilişkin de açıklık getirdi.

Şirket, Tera Grubu şirketleri veya fonlarında bugüne kadar herhangi bir yatırımının bulunmadığını bildirdi. Aynı şekilde Pusula grubu şirketleri ve fonlarında da herhangi bir yatırım yapılmadığı belirtildi.

Astor Enerji, açıklamanın yatırımcılardan gelen sorular üzerine kamuoyunun doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yapıldığını kaydetti.

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