Cuma gününü %0,09 primle 12.899,35 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe %1,62 kayıpla 12.689,87 puandan giriş yaptı.

İlerleyen saatlerde artan satışlarla birlikte kayıplar %3’e yaklaşırken endeks 12.518 puan sınırına kadar geriledi.

Sektör bazlı bakıldığında bankacılık endeksi %1,59, holding endeksi ise %2,24 değer kaybetti. Günün tek kazandıran sektörü %0,36 ile spor olurken, en sert düşüşü %8,41 kayıpla finansal kiralama ve faktoring sektörü yaşadı.

KÜRESEL RÜZGARLAR VE İÇİ GÜNDEM

Piyasalardaki negatif seyirde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması yönündeki 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesi ve tırmanan jeopolitik riskler etkili oldu.

Yurt içinde ise tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin süreç takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TEFAS üzerinden iletilen ve iptal edilen talimatların tasfiye bakiyesinden karşılanacağını, 16 Eylül ve öncesindeki gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamına alındığını duyurdu.

PİYASA DÜŞERKEN ZİRAAT YATIRIM ALIM TARAFINDA ÖNE ÇIKTI

Günün ilk yarısında yaşanan sert satışlara karşın Ziraat Yatırım, gerçekleştirdiği alımlarla dikkat çekti. Saat 12:30 itibarıyla kurumun 106,01 milyon TL net alım pozisyonunda olduğu görüldü.

Ziraat Yatırım'ın En Çok Aldığı Hisseler:



• TUPRS (Tüpraş): 55.192.543,00 TL (%10,73 pay) – Ortalama Maliyet: 402,082 TL

• TRALT (Türk Altın İşletmeleri): 46.792.770,08 TL (%9,09 pay) – Ortalama Maliyet: 46,926 TL

• ENKAI (Enka İnşaat): 27.577.022,45 TL (%5,36 pay) – Ortalama Maliyet: 86,235 TL

• GARAN (Garanti BBVA): 26.361.237,70 TL (%5,12 pay) – Ortalama Maliyet: 128,923 TL

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): 20.659.910,34 TL (%4,02 pay) – Ortalama Maliyet: 37,168 TL

• Diğer Hisseler: 337.973.598,93 TL (%65,68 pay)

Ziraat Yatırım'ın En Çok Sattığı Hisseler:



• SASA: -24.767.518,59 TL (%6,06 pay) – Ortalama Maliyet: 1,992 TL

• THYAO (Türk Hava Yolları): -24.558.657,75 TL (%6,01 pay) – Ortalama Maliyet: 289,072 TL

• KUYAS (Kuyas Yatırım): -14.375.865,48 TL (%3,52 pay) – Ortalama Maliyet: 33,323 TL

• ZPLIB: -14.009.226,40 TL (%3,43 pay) – Ortalama Maliyet: 191,26 TL

• HALKB (Halkbank): -13.313.815,28 TL (%3,26 pay) – Ortalama Maliyet: 43,95 TL

• Diğer Hisseler: -317.519.157,50 TL (%77,72 pay)

TEKNİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Analistler, bugün yurt içi veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak dallas fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 seviyeleri kritik destek konumunda bulunurken, olası toparlanmalarda 12.800 ve 12.900 seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

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