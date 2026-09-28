Borsa İstanbul'da işlem gören Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES), yüzde 233,333 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için tarihi açıkladı.

Artırım kapsamında 100 lot AYES hissesi bulunan yatırımcıya yaklaşık 233,33 lot bedelsiz pay verilecek ve toplam lot sayısı 333,33'e çıkacak.

YÜZDE 233,333 BEDELSİZ VERECEK

AYES'in mevcut 150 milyon TL'lik çıkarılmış sermayesi, 350 milyon TL artırılarak 500 milyon TL'ye yükseltilecek.

Artırılacak sermayenin tamamı iç kaynaklardan, 2025 yılı kar payından karşılanacak. Böylece mevcut ortaklara yüzde 233,333 oranında bedelsiz pay dağıtılacak.

Bu oran üzerinden, sermaye artırımı öncesinde 100 lot AYES hissesi bulunan bir yatırımcının hesabına 233,33 lot bedelsiz pay eklenecek. Yatırımcının toplam payı teorik olarak 333,33 lota çıkacak.

Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının portföy değerini tek başına artırmıyor, hak kullanımının ardından hisse fiyatı bedelsiz oranına göre teorik olarak düzeltiliyor.

HAK KULLANIMI 29 EYLÜL'DE

Şirket tarafından açıklanan takvime göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Kayıt tarihi 30 Eylül olurken, yeni payların Borsa İstanbul'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı tarih ise 1 Ekim 2026 olacak.

Detay Tarih / Tutar Bedelsiz oranı %233,333 Mevcut sermaye 150.000.000 TL Sermaye artışı 350.000.000 TL Yeni sermaye 500.000.000 TL Hak kullanım tarihi 29.09.2026 Kayıt tarihi 30.09.2026 Ödeme tarihi 01.10.2026 SPK onay tarihi 23.09.2026

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