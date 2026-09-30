Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 23 Eylül 2026 tarihinde alınan onayın ardından şirket, çıkarılmış sermayesini geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere 1,625 milyar TL’den 2,925 milyar TL’ye yükseltiyor.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30 Eylül 2026 olarak ilan edilirken; sürecin kayıt tarihi 1 Ekim 2026, ödeme tarihi ise 2 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Son kapanışını 20,30 TL seviyesinden gerçekleştiren hissenin, yüzde 80 bölünme sonrası hesaplanan teorik fiyatı 11,278 TL oldu.

Sermaye Artırımının Öne Çıkan Detayları



• Mevcut Sermaye: 1.625.000.000 TL

• Yeni Sermaye: 2.925.000.000 TL

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 80 (Geçmiş yıl kârlarından)

• İhraç Edilecek Nominal Tutarlı Pay: 1.300.000.000 TL

• Hak Kullanım Başlangıcı: 30 Eylül 2026

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 11,278 TL

689 TL'DEN 11 TL'YE: HİSSEDEKİ VOLATİLİTENİN ARKA PLANI

Kiler Holding’in sermaye artırımı kararı, hisse fiyatında yıl boyunca yaşanan çalkantılı sürecin ardından geldi.

4 Şubat 2026’da 689,50 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden KLRHO payları, ardından başlayan ve ağustos-eylül döneminde derinleşen satış baskısıyla 20,30 TL seviyesine kadar geriledi. Bugünkü düzeltme ile ise fiyat 11 lira seviyelerine kadar çekilmiş oldu.

Zirve döneminde 109,2 milyar TL sınırına yaklaşan şirket piyasa değeri, hissedeki gerilemeyle birlikte 36,6 milyar TL - 45,2 milyar TL bandına çekilerek önemli miktarda eridi.

Uzmanlar ve piyasa analizleri, şirketin yüzde 10,28 gibi oldukça düşük bir halka açıklık oranına (sığ piyasa yapısı) sahip olmasının, hisse fiyatındaki bu yüksek oynaklıkta ve sert düzeltmede kilit rol oynadığını belirtiyor.

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